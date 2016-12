Kostenloses eStrategy-Magazin in neuer Ausgabe erschienen

VN:F [1.9.22_1171]

(Pressemitteilung): Ab sofort steht Ausgabe 04 / 2016 des eStrategy-Magazins mit dem Schwerpunktthema „Inbound Marketing“ unter www.estrategy-magazin.de kostenlos zum Download bereit. Mit den praxisorientierten und vielseitigen Artikeln liefert die aktuelle Ausgabe jede Menge Fachwissen rund um E-Commerce, Online-Marketing, Mobile und Projektmanagement auf rund 112 Seiten.

Inbound Marketing ist eine der effektivsten Marketingmethoden in der heutigen Zeit. Die Methodik zielt dabei vor allem darauf ab, über hochwertige Inhalte Interessenten und Kunden zu generieren. Mit Inbound Marketing können Unternehmen den Kunden von heute und morgen eine maßgeschneiderte Customer Journey bieten und sie immer genau da abholen, wo und in welcher Form sie gerade Informationen benötigen. Marketing wird dabei nicht mehr als störend, sondern vielmehr als nützlich und hilfreich wahrgenommen. Eben als Marketing, das die Leute mögen. Kurzum: Nicht das Unternehmen versucht, Interessenten zu finden, sondern der Interessent findet das Unternehmen. Der Kauf wird für den Kunden zu einem zufriedenstellenden Erlebnis, weil er das Gefühl hat, aufgeklärt zu sein und sich selbständig aufgrund von Informationen, anstelle von Werbeversprechen für ein Produkt entschieden zu haben. In unseren Fachartikeln geben unsere Experten einen umfassenden Einblick in die Thematik und zeigen auf, welches Potential hinter Inbound Marketing steckt. Anzeige Kennzahlen sind wie Zombies

Neben dem Schwerpunktthema des Magazins haben wir unseren Blick natürlich auch wieder auf andere aktuelle Themen im E-Commerce, Onlinemarketing, Mobile und Projektmanagement gerichtet. In weiteren Artikeln befassen sich Experten der Szene mit Themen wie „Individuelles Marketing dank Kundendaten“, „Tipps für den ultimativen Einstieg ins Onlinemarketing“, „Website Redirect Management“, „Mobiles Marketing: Durch Nutzerdaten und Kundensegmentierung neue Absatzmärkte schaffen“, „Mobil macht mobil: Wie Digitalisierung das Dorf bewegt“ und geben u. a. einen Einblick in das Thema „Die agilen Methodenwelten – neue Chancen für die D-A-C-H Region“.

Die Themen der aktuellen eStrategy-Ausgabe im Überblick:

E-Commerce

Warum die Qualität von Daten das A und O ist

Individuelles Marketing dank Kundendaten

Die Bedeutung einer Full Service IT im E-Commerce: IT-Fach- und Führungskräfte sind besonders gefragt

Praxistipp: Shopping mit Erlebnisgarantie

Heavy Online-Shopper, Heavy Amazon-Shopper und Smart Natives unter der Lupe

Volle Kassen im E-Commerce: Mit unsichtbaren Zahlungsmethoden Kaufentscheidungen steigern

Daten erfassen, verstehen und intelligent einsetzen

Online Marketing

Inbound vs. Outbound Marketing

Das Morgen gehört demjenigen, der sich heute darauf vorbereitet. Haben Sie eigentlich eine Online-Marketing-Strategie?

Tipps für den ultimativen Einstieg ins Online Marketing

Content-Marketing – von der Produkt- zur Kundenorientierung

Website Redirect Management – Website Relaunch: Ohne Weiterleitungen greift auch das beste Konzept nicht

Inbound Marketing – Kundenansprache mit Magnetwirkung

Informieren, beraten, begeistern: Wie Sie Content Marketing erfolgreich anwenden

Mobil macht mobil. Wie Digitalisierung das Dorf bewegt.

Mobile

Mobiles Marketing: Durch Nutzerdaten und Kundensegmentierung neue Absatzmärkte schaffen

Mobile Payment: Eine Begriffsdefinition

Projektmanagement

Die agilen Methodenwelten – neue Chancen für die D-A-CH Region

Die aktuelle Ausgabe des eStrategy-Magazins wird auch dieses Mal wieder mit Buchempfehlungen sowie nützlichen Surftipps abgerundet. http://www.estrategy-magazin.de/aktuelle-ausgabe.html

Für wen ist das Magazin gedacht?

Das Magazin wird überwiegend von Shop- und Website-Betreibern, Agenturen, Unternehmensberatungen, Projektmanagern sowie IT- und Marketing-Verantwortlichen gelesen und wendet sich natürlich auch an alle anderen, die an den Themenbereichen E-Commerce, Online-Marketing, Webentwicklung, Projektmanagement, E-Recht und Mobile interessiert sind.

Ausblick

Die Ausgabe 01 / 2017 wird am 07. März 2017 erscheinen. Die Themenplanung für die kommende Ausgabe läuft bereits und Gastautoren können sich mit Themenvorschlägen unter info@estrategy-magazin.de an die eStrategy-Redaktion wenden. Zudem freut sich die Redaktion über Feedback und Kontaktanfragen für Partnerschaften sowie Kooperationen.