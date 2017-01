VN:F [1.9.22_1171]

Bereits seit längerem war klar, dass Amazon keine „anreizbasierten“ Bewertungen möchte. Und am letzten Dienstag hat die Plattform solche Bewertungen nun auch in Deutschland schlicht verboten. Doch nun geht Amazon noch einen Schritt weiter…

Aktuell sind die diversen „Bewertungsclubs“ sowie sonstige Anbieter von „Lösungen zum Bewertungsaufbau“ noch in heller Aufregung. Und auch manche Händler stehen vor dem Problem, was nun mit bereits bezahlten (bzw. anderweitig incentivierten), aber noch ausstehenden Bewertungen passieren soll, beispielsweise wie diese sinnvollerweise formuliert werden können.

Währenddessen hat Amazon angefangen, nach dem Verbot als anreizbasiert identifizierte Bewertungen nun auch zu löschen: So wurden in den USA bereits zum 23. November über eine halbe Million Bewertungen gelöscht, wie techcrunch berichtet: Anzeige Kennzahlen sind wie Zombies

It found that Amazon had deleted over 500,000 reviews, 71 percent of which were incentivized. The average rating for these deleted reviews was 4.75 stars – clearly much higher than the typical average. Some products even saw thousands of reviews removed – like this cosmetic scrub, which had 9,000 reviews removed, for example.

Übersetzung: Sie [Anmerkung: gemeint ist ReviewMeta] fanden heraus, dass Amazon mehr als 500.000 Bewertungen gelöscht hat, davon waren 71 % als anreizbasiert identifizierbar. Der Durchschnitt dieser Bewertungen lag bei 4,75 Sternen – deutlich höher als der normale Bewertungsdurchschnitt. Bei einigen Produkten wurden sogar Tausende Bewertungen entfernt, so wie beispielsweise bei diesem Cellulite-Peeling, bei dem 9.000 Bewertungen gelöscht wurden.