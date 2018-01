Längere Meta-Description – was muss ich an meinem Online-Shop ändern?

Gastartikel: Google befindet sich aktuell in Rollout-Prozess und verändert seine Meta-Description von aktuell zwei auf vier Zeilen. Die Meta-Description ist neben dem Titel und der URL der Suchmaschineneintrag, der bei Google in der organischen Suche angezeigt wird.

Google selbst begründet diese Veränderung letztlich damit, dass der Nutzer so noch mehr Inhalt vorab lesen und besser entscheiden kann, ob die Relevanz zu seiner Suchanfrage gegeben ist. Hintergrund für diese Entscheidung ist klar. Google will seinen Nutzern noch mehr Möglichkeiten einräumen, auch das richtige Suchergebnis zu finden. Die Qualität der Sucheinträge steht für Google an oberster Stelle.

Was bedeutet die Änderung für den eigenen Online-Shop?

Da man Einfluss auf den Title und die Meta-Description nehmen kann, ist es wichtig, Title und Meta-Description noch exakter auf den Inhalt des eigenen Textes abzustimmen. Den kontraproduktiv ist es, wenn man Inhalte im Sucheintrag bei Google anpreist, die man letztlich nicht halten kann. Der Nutzer ist verärgert, Google merkt es anhand verschiedener Metriken und letztlich leidet das Vertrauen und das Ranking darunter.

Die Frage, die nun immer wieder aufkommt ist, ob man mit der Erweiterung der Meta-Description Anpassungen an dieser vornehmen sollte. Die Antwort ist JAEIN. Zunächst einmal sollte man nicht in Panik geraten und beobachten, ob die Änderungen, die Google angestoßen hat, so in der Form beibehalten werden. Die aktuelle Zeichenanzahl wurde von 160 auf 320 Zeichen erweitert. Aus Erfahrung weiß man, dass Google in der Rollout-Phase meist kleinere Feinjustierungen noch umsetzen kann. Wichtig in diesem Zusammenhang ist zu wissen, dass die Zeichenangaben insgesamt nur eine grobe Richtung angeben, da final jedem Eintrag eine bestimmte Pixelbreite für Title und Meta-Description zur Verfügung stehen. Je nach verwendeten Buchstaben (ein „w“ benötigt mehr Platz als ein „i“) kann die Anzahl der Zeichen variieren.

Daher ist unser Tipp. Verändere die Meta-Description nur für deine wichtigsten Seiten zunächst. Also jene Seiten, die den meisten organischen Suchtraffic ausmachen. Ist der Rollout-Prozess bei Google beendet und werden Anpassungen oder Änderungen an einzelnen Seiten notwendig, kann die Meta-Description direkt mit angepasst werden. Letztlich hat man keine Garantie, dass Google das Snippet eins zu eins umsetzt. Dennoch ist es wichtig, Google entsprechende Unterstützung zu bieten.

Warum sollte man eine Meta-Description selbst erstellen?

Google gibt keine Garantie, dass die selbst erstellten Meta-Descriptions eins zu eins übernommen werden. Dennoch ist die Wahrscheinlichkeit hoch, wenn diese sehr gut zum Textinhalt passt. Gleichzeitig ist der Title und die Meta-Description das erste Element, was die Webseite und den Artikel repräsentiert. Passt also das Snippet und grenzt sich dieses im besten Fall vom Wettbewerb ab, ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Sucheintrag geklickt wird, höher. Vertrauen kann aufgebaut und Markenidentität gestärkt werden. Durch eine gezielte Handlungsaufforderung in der Meta-Description und letztlich einem hochwertigen Artikel differenzierst man sich gegenüber dem Wettbewerb, steigert die CTR und das Vertrauen bei Google selbst. Daher ist das Thema Snippet-Optimierung auch ein durchaus sinnvoller Hebel, um den bereits vorhandenen organischen Suchtraffic noch besser zu verwerten.

Wie kann die Meta-Description optimiert werden?

Je besser die Meta-Description, je relevanter sie den Inhalt des Artikels widerspiegelt, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass Google diese auch komplett übernimmt. Daher ist es wichtig, Google Unterstützung zu bieten und sich über die richtige Formulierung Gedanken zu machen. Worauf man bei der Optimierung der Meta-Description beachten sollte, hier kurz zusammengefasst:

Beschreibe den Inhalt des Artikels möglichst auf den Punkt gebracht und verwende relevante Keywords in der Meta-Description

Stelle den USP heraus, z.B. Preis, Material, Service, etc.

Auch eine Angabe von Lieferzeit oder Zahlungsoptionen kann optional getestet werden

Integriere eine Handlungsempfehlung, damit der Nutzer auch animiert wird, auf den eigenen Sucheintrag und nicht auf den des Wettbewerbs zu klicken

Verfasse einen Title und Meta-Description für jede deiner Seiten

Achte darauf, dass jede Meta-Description unique ist

Podcast zum Thema Längere Meta-Description

Wer sich weitere Informationen zum Thema einholen möchte, kann auch den Podcast vom SEOSENF gerne anhören. Dort wird das Thema ebenfalls noch einmal thematisiert und besprochen,