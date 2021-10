Verkaufsbörse: Etablierter Online-Shop für Flugzeugmodellbauer

Anbietertext: Altersbedingt steht ein seit insgesamt 27 Jahren existierender und seit 13 Jahren mit eigenem Webshop agierender Online-Versandhandel mit ständig wachsendem Kundenstamm mit sehr guter Positionierung in einem Nischenmarkt zum Verkauf. Der Vertrieb des Sortiments mit umfangreichem Angebot an Zubehör für Modellbauer von Flugzeugmodellen aus Plastik erfolgt weltweit und ist bei Suchmaschinen wie Google gut aufgestellt.

Zu den herausragenden Merkmalen des Shops zählen neben der Zweisprachigkeit (deutsch/englisch) auch die ausführlichen Beschreibungen der Artikel, insbesondere in der Kategorie Decals.



Der Shop läuft unter modified eCommerce im Responsive Design und beinhaltet derzeit ca. 15.200 Artikel mit momentan ca. 5.600 aktiven Artikeln. Die inaktiven Artikel liegen in einer Produktbereinigung und Angebotsreduzierung aus Altersgründen seitens des Inhabers begründet, sind jedoch – wie die aktiven Artikel – mit allen Attributen (Texte, Bilder und Preise) angelegt und lassen sich per Mausklick reaktivieren. Bezogen werden die Artikel von Herstellern, Einzel- und Großhändlern im In- und Ausland.

Weiterhin verfügt der Shop über kostenpflichtige Erweiterungen in Form von Add-Ons und Modulen, die im Laufe der Zeit von professionellen Entwicklern programmiert und updatesicher installiert worden sind.

Die Bestell- und Auftragsbearbeitung, Artikelpflege und Lagerverwaltung erfolgt mittels klassischer MS-Office-Anwendungen aktueller Softwarestände.

Jahresumsätze netto:

2020: 110.500 EUR

2019: 100.300 EUR

2018: 96.400 EUR

Zum Gesamtpaket des zum Verkauf stehenden Online-Shops zählen:

Marke des Shops

Voll funktionsfähiges Shopsystem (modified eCommerce, Version 2)

Domain

SSL-Zertifikat

Hosting des Onlineshops (derzeit bei ALL-INKL)

Kundenstamm in Form der Kundendatenbank (MS Access)

Kontakte und Übernahme von Einkaufsbedingungen der Lieferanten

aktueller Warenbestand zum Zeitpunkt der Übergabe

Versand- und Verpackungsmaterial

Nutzungsrechte des Unternehmens-Logos und aller selbst aufbereiteten Grafiken und Artikelbilder

Händlerkontakte

Bislang wird das Unternehmen in einer 20-Stunden-Woche des Inhabers und einer Teilzeitkraft geführt. Dieser Zeitaufwand lässt sich selbstverständlich weiter minimieren, beispielsweise bei Verwendung einer Warenwirtschaft oder weiterer Optimierungen unserer Verwaltung mittels klassischer MS-Office-Anwendungen.

Aufgrund der einfach zu bedienenden Struktur ist der Shop gerade auch für Existenzgründer interessant, die noch nicht über einen eigenen Onlineshop verfügen.

Wünschenswert ist eine Übernahme zum 03.01.2022, ein späterer Zeitpunkt ist verhandelbar.

Bei Bewerbungen von potenziellen Käufern bitten wir um Mitteilung von Adress- und Unternehmensdaten.

Sollten Sie näheres Interesse haben, nehmen Sie bitte über flugzeugmodellbau@shopanbieter.de Kontakt zum Anbieter auf. Ihre E-Mail wird direkt an den Verkäufer weitergeleitet.

Anmerkungen der Redaktion:

Die Kontaktaufnahme kann formlos erfolgen, muss jedoch die kompletten Kontaktdaten und idealerweise eine kurze Unternehmensdarstellung (2-3 Sätze) enthalten. Auf diese Weise kann sich der Verkäufer von Ihrer Seriosität überzeugen.

Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei um einen Anbietertext handelt. Wir konnten die Angaben weder überprüfen, noch ist die Veröffentlichung des Angebots auf shopanbieter.de als Empfehlung unsererseits zu verstehen.

Bildquelle: © bigstock.com/ HighwayStarz