Verkaufsbörse: Etablierter Modeshop zu verkaufen

Anbietertext: Aus Altersgründen steht ein seit 15 Jahre bestehender und ortsunabhängiger Onlinehandel zum Verkauf. Das hochwertige Markensortiment für modische Accessories und Schuhe (Erwachsene und Kinder) wird über den eigenen Onlineshop, Amazon, Ebay, Kaufland vertrieben. Die Anbindung an Zalando steht kurz vor der Aktivierung und wird eine weitere Umsatzerhöhung gewährleisten.

Wachstums- und Skalierungspotentiale gibt es in verschiedene Richtungen, wie

Sortimentserweiterung und Ausbau der Eigenmarken.

Die Internationalisierung ist bereits umgesetzt, es wurden auch bereits in der Vergangenheit größere Umsätze im Ausland getätigt. Aus alterbedingten Gründen hat der Geschäftsführer dieses Absatzkanäle jedoch reduziert. D.h. der Auslandsversand wird zur Zeit nur über das FBA Lager bei Amazon realisiert.

Auch der Ausbau des eigenen Onlineshops sowie die Ansprache von bestehenden Kunden sind Potentiale die bisher noch nicht ausreichend genutzt werden.

Der Onlinehandel hat im Jahr 2019 einen Nettoumsatz von 2,4 Mio. € mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 145 TSD € erzielt. Grund: Massive Erhöhung des Warenbestandes.

In 2020 wurde das Sortiment wieder massiv zurückgefahren, was zu einem Nettoumsatz in Höhe von 915 TSD € und einem vorläufigen Betriebsergebnis von ca. 120 TSD € führte.

Verkauft wird die komplette GmbH mit den Accounts bei Amazon und Ebay die aufgrund der langen Zeit mit einem hohen Bewertungsprofil ausgestattet sind

Es besteht die Möglichkeit die Räumlichkeiten sowie die Lagerfläche für eine günstigen Mietzins zu übernehmen.

Für das Unternehmen suchen wir ein Unternehmer, der die gezeigten Wachstumspotentiale in diesem neuen Markt gestalten kann und möchte oder der seinen bereits vorhandenen Absatzmarkt durch einen langjährig eingeführten Onlinehändler erweitern bzw. ergänzen möchte.

Das Unternehmen wird vom Geschäftsführer in einer 30 Std/ Woche und drei Teilzeitkräften geführt. Zwei Teilzeitkräfte können übernommen werden wobei sich ein Mitarbeiter auch vorstellen könnte mehr Verantwortung zu übernehmen wie z.B. den Job des E Commerce Managers der zur Zeit noch zum großen Teil vom Geschäftsführer übernommen wird.

Eine Bewerbung mit Firmendaten, vollständigen Adressdaten des Käufers wird gewünscht damit auch wir uns einen Überblick über den entsprechenden Käufer schaffen können.

