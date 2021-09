Shopware Community Day 2021 mit Steve Wozniak und Gary Vaynerchuk

Schöppingen, 26.08.2021 – Wenn sich auf dem diesjährigen Shopware Community Day zum 11. Mal der virtuelle Vorhang öffnet, präsentiert die shopware AG das bisher wohl spektakulärste Speaker Line-Up in der langjährigen Veranstaltungsgeschichte. Am 02. September werden Steve Wozniak, der Mitbegründer von Apple, Gary Vaynerchuk, einer der führenden globalen Köpfe in Bezug auf Kultur, Relevanz und Internet, sowie mehr als 90 weitere hochkarätige Speaker auf 3 virtuellen Bühnen und in mehr als 30 Masterclasses für ein außergewöhnliches Programm sorgen. Die Teilnahme am digitalen Event ist dabei völlig kostenlos.

Steve Wozniak

Was 2011 als kleine Hausmesse begann, hat sich in etwas mehr als einem Jahrzehnt zu einem einzigartigen E-Commerce Event entwickelt. „Der Shopware Community Day ist für alle, die den E-Commerce lieben, niemals stillstehen und Grenzen sprengen. Hier wollen wir gemeinsam mit unserer Community Visionen vom digitalen Handel der Zukunft diskutieren, Erfahrungen austauschen und zukunftsweisende Ideen sammeln“, so Shopware-Vorstand Sebastian Hamann.

Der diesjährige SCD findet aufgrund der Corona-Situation rein digital statt, kann aber mit einem hochkarätigen Speaker Line-Up aufwarten: Neben Steve Wozniak und Gary Vaynerchuk werden unter anderem auch Peer Stemmler, Head of DACH bei Zoom, IT-Expertin Aya Jaff und viele weitere den Zuschauern spannende Einblicke in verschiedene Facetten des digitalen Lebens bieten. Gastgeberin der Show ist die von ProSieben bekannte Moderatorin Claire Oelkers.

Shopware erleben – Auf dem SCD und der DMEXCO

„Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit unserer Community diesen Tag zu feiern. Gerade in Zeiten wie diesen ist es uns ein besonderes Anliegen, nah- und erlebbar zu sein und die menschliche Interaktion in den Vordergrund zu stellen. Dafür steht der SCD“, so Hamann.

Dazu passt, dass von den drei Bühnen auf dem Shopware Community Day 2021 überwiegend live gesendet wird. Für virtuelle Interaktion und Networking ist außerdem auf der Eventplattform gesorgt, so dass alle Fragen und Anliegen von den Experten, Mitarbeitern und Partnern beantwortet werden können.

Nah- und erlebbar ist die shopware AG auch auf der diesjährigen DMEXCO @home am 07. und 08. September. Hier ist das Softwareunternehmen mit einem eigenen Brand Room präsent – einem digitalen Raum, in dem Teilnehmer sich beraten lassen und in die Welt von Shopware eintauchen. Darüber hinaus beleuchtet die shopware AG mit einer Speaker Session am 07.09.2021 um 12:00 Uhr auf der Stage MC4 verschiedene Aspekte der Cloud-Technologie.

Der Shopware Community Day 2021 findet am 02. September als rein digitales Event statt. Die Teilnahme ist dabei völlig kostenlos. Möglichkeiten zur Registrierung sowie weitere Informationen unter scd.shopware.com. Weitere Informationen zu Shopware auf der DMEXCO @home unter shopware.com.

