Verkaufsbörse: Erfolgreicher Multichannel-Onlineversandhandel für Motorradteile (Harley-Davidson und Japanische Modelle)

Zum Verkauf steht ein seit 7 Jahren existierender und ständig wachsender ortsunabhängiger Onlineversandhandel mit guter Positionierung und niedriger Rücklaufquote in einem Nischenmarkt. Das Business bietet gute Skalierungspotentiale ohne Brancheneinschränkung.

Der Vertrieb des ständig wachsenden Sortiments mit umfangreichem Angebot an Zubehör- u. Ersatzteilen erfolgt europaweit sowie an Drittländer wie beispielsweise die Schweiz oder Großbritannien und ist bei den bekannten Suchmaschinen (Google, Bing) gut aufgestellt. Eine dazugehörige Facebook Seite ist ebenfalls inbegriffen, der Shop ist Mitglied im Händlerbund und damit rechtlich abgesichert.

Die gesamte Business kann im laufenden Betrieb übernommen werden, gerne unterstützen wir hier in der Übergangs- bzw. Einlernphase.

Auf eBay sind wir als Händler mit Top-Bewertung gelistet.

Jahresumsätze Netto:

2021 (Stand 28.08.): 122.000 EUR

2020: 73.000 EUR

2019: 47.000 EUR

2018: 23.000 EUR

Weiter profitiert das Unternehmen von hervorragenden Kontakten zu seinen Großhändlern und einer guten Angebotspräsentation durch ausführliche Beschreibungen seiner Artikel.

Abgegeben wird quasi das Gesamtpaket eines laufendes Business inklusive des gesamtem digitalen Erbes mit dem man in kürzester Zeit bzw. direkt Starten kann.

Der auf Shopware betrieben Onlineshop verfügt über Front- und Backend und umfasst derzeit ca. 10.000 Produkte, die direkt über die Hersteller bzw. den Großhandel bezogen werden.

Der Onlineshop läuft aktuell auf Version Shopware 5 mit übersichtlichem und einfachen Backend.

Shopware besitzt eine große Community, bietet große komfortable Möglichkeiten bzw. Erweiterungen durch kostenfreie bzw. kostenpflichtige Plugins und ist mit zahlreichen Schnittstellen ausgestattet.

Vertriebskanäle:

Vertrieben wird derzeit über den für mobile Endgeräte optimiert Onlineshop (Responsive Design) sowie Amazon und Ebay.

Alle genannten Verkaufskanäle sind an das Warenwirtschaftssystem JTL-Wawi angebunden.

Über dieses Warenwirtschaftssystem werden die verschiedenen Verkaufskanäle zentral angesteuert und zur Artikelpflege, Bestell- und Auftragsbearbeitung sowie der Lagerverwaltung verwendet.

Evtl. bietet es sich hier an die Waren noch an weitere Point Of Sales anzuschließen was problemlos umsetzbar ist.

Die Handhabung bzw. Auslieferung von Bestellungen geschieht vollautomatisch.

Ein Kunde bestellt, Rechnung, Lieferschein und Versandlabel werden durch entsprechend programmierte Workflows direkt erstellt, gespeichert und versendet.

Des Weiteren wird ebenfalls vollautomatisch der Kunde über den Versand seiner Ware per E-Mail mit angehängter Rechnung und Lieferschein informiert.

Ihre Aufgabe ist es hierbei im Prinzip nur noch die Pakete zu packen und für ausreichend Warenbestand zu sorgen.

Die Ware wird mehrmals die Woche geliefert, verpackt und versendet. Des Weiteren besteht die Möglichkeit das Shop-Sortiment um ca. weitere 500.000 Produkte zu ergänzen und potenziellen Kunden über alle der Warenwirtschaft angeschlossenen Verkaufskanäle anzubieten. Die gesamte Business kann von jedem Standpunk aus betrieben werden und ist damit nicht lokal gebunden.

Der Verkaufspreis beinhaltet u.a.:

vollfunktionales Shopsystem basierend auf Shopware 5

vollfunktionales Warenwirtschaftssystem (JTL-GmbH) inkl.;

Artikelbeschreibungen

Bildern

Daten und fertigen Anbindungen zu;

Großlieferant

Onlineshop

Ebay

Amazon

Versanddienstleister (DHL)

Domains

Hosting des Onlineshops (Hetzner)

Hosting der Warenwirtschaft (JTL-Partner)

Kundenstamm in Form der Kundendatenbank

Kontakte und Übernahme aller Einkaufsbedingungen zu sämtlichen Lieferanten

Warenbestand zum Zeitpunkt der Übergabe

Kartonagen, Verpackungsmaterial und Luftpolsterverpackungsmaschine

Nutzungsrechte des Unternehmens-Logos und weitere grafische Elemente samt Nutzungsrechten

Marke mit ansprechendem Shop Design sowie modernem Logo

Händlerkontakte

Social-Media-Pages

Mit Kauf des oberhalb beschriebenen Business haben Sie somit die Möglichkeit einer Übernahme aller Accounts die für Sie als Käufers nötig sind bzw. eine Übertragung möglich ist.

Der Shop eignet sich optimal für einen Existenzgründer mit Branchenerfahrung als auch für stationäre Motorrad-Werkstätten, welche noch keinen eigenen Onlineshop besitzen.

Auch für größere Onlinehandelsunternehmen kann das Unternehmen von Interesse sein.

Die Übergabe kann zeitnah, in naher Zukunft oder auch beispielsweise zum 01.01.2022 etc. erfolgen, hier sind wir völlig flexibel.

Nach vertraglicher Einigung ist eine Einarbeitung bis zum Übergabezeitpunkt ebenfalls gerne möglich.

Bei ernsthaftem Interesse gerne nähere Auskünfte schriftlich, per Telefon oder einem persönlichen Gespräch.

Sollten Sie näheres Interesse haben, nehmen Sie bitte über motorrad@shopanbieter.de Kontakt zum Anbieter auf. Ihre E-Mail wird direkt an den beauftragten M&A-Broker weitergeleitet.

Anmerkungen der Redaktion:

Die Kontaktaufnahme kann formlos erfolgen, muss jedoch die kompletten Kontaktdaten und idealerweise eine kurze Unternehmensdarstellung (2-3 Sätze) enthalten. Auf diese Weise kann sich der Verkäufer von Ihrer Seriosität überzeugen.

Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei um einen Anbietertext handelt. Wir konnten die Angaben weder überprüfen, noch ist die Veröffentlichung des Angebots auf shopanbieter.de als Empfehlung unsererseits zu verstehen.

