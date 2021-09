E-Commerce-Erfolg multiplizieren: der 14. plentymarkets Online-Händler-Kongress

17. September in Kassel: Vorträge, Aussteller, jede Menge Austausch

Der aktuelle Trailer zeigt: Es ist wieder so weit! Der Online-Händler-Kongress organisiert von plentymarkets gehört mit zu den größten Events im deutschen E-Commerce. Unter dem Motto success multiplied begegnet sich die Branche dieses Jahr endlich wieder persönlich. Am 17. September treffen plentySeller und E-Commerce-Interessierte auf Branchen-Experten, Top-Speaker, namhafte Aussteller und die gesamte plentyCrew. Denn so multipliziert plentymarkets Erfolg: gemeinsam! Im Fokus stehen Wissensaustausch, Networking und jede Menge Input für den E-Commerce. Ob internationaler Konzern oder kleine und mittlere Unternehmen, auf dem Online-Händler-Kongress erhalten alle die Ideen und Informationen, die sie brauchen, um online erfolgreicher zu werden.

Begleitend wird auf der Main Stage ein hochkarätiges Bühnenprogramm geboten. Jan Griesel beleuchtet in seiner Keynote aktuelle Trends des E-Commerce. Darüber hinaus zeigt er spannende Insights zu den künftigen plentymarkets-Features und Entwicklungen. Ein weiteres Highlight ist der Spieltheoretiker Professor Dr. Christian Rieck. Er referiert über die Forschung zur digitalen Transformation von Wertschöpfungsketten. Rieck ist Professor für Finance an der Frankfurt University of Applied Sciences und durch zahlreiche Veröffentlichungen zur Spieltheorie und Finanzen bekannt. Auch außerhalb der Fachkreise kennt man ihn als YouTuber (https://www.youtube.com/channel/UCSExr_QUT6h-4sGW5hGjrCA) zu diesem Thema. Besonders spannend wird sicherlich seine Sicht der Entwicklung vom digitalen Handel hin zur künstlichen Intelligenz sein. Des Weiteren geben Coach & Consultant Dieter Lange und Lena Schaumann, Gründerin, Unternehmerin und selbst plentySeller, spannende Einblicke in Ihre Themenbereiche. Im Anschluss beleuchtet eine prominent besetzte Talkrunde aktuelle E-Commerce-Themen und diskutiert die Rahmenbedingungen. Für ein perfektes Präsenz-Event sorgt das weitläufige Außengelände des Kongress-Palais. Eigenständige Bereiche wie der Biergarten mit ausgewählten Food- und Getränke-Spezialitäten, die Ausstellerfläche sowie ein weites Get-together-Areal garantieren die Einhaltung aller gültigen Hygiene-Standards.

20. – 22. September, die virtuellen Content-Tage

Dem Live-Event schließen sich die digitalen Content-Tage an. An 3 Tagen warten 30 Speaker mit einem wahren Content-Feuerwerk. Zum Beispiel erzählt Peter Höschl wie man strategische Beteiligungen nutzen kann, um in Zukunft erfolgreich zu sein. Er hat erkannt: Ab einem Jahresumsatz von 2-3 Mio. € laufen Online-Händler massiv Gefahr in die Wachstumsfalle zu tappen. Es fehlt nicht nur die Liquidität für die notwendige Aufstockung des Warenbestands, sondern auch die Strukturen und Ressourcen für geplantes und nachhaltiges Wachstum. Gleichzeitig sind immer mehr gestandene Unternehmer auf der Suche nach Beteiligungsmöglichkeiten. Diese bieten nicht nur Kapital, sondern auch ihr geballtes Knowhow, ohne ins operative Tagesgeschäft eingreifen zu wollen. Der Vortrag zeigt, wann Minderheitsgesellschafter einen wirklich weiterbringen und was zu beachten ist. Weiteres Highlight wird sicher der Vortrag von Frank Holzweißig. Unter dem Titel: „E-Commerce-Softwarearchitektur für Marken und Hersteller“ erzählt der Co-Founder der VENDOR AKADEMIE LÜNEBURG wie wichtig die richtige Anpassung der E-Commerce-Umgebung für das Wachstum einer Marke ist. Q&A-Sessions, Speed-Dating und die Möglichkeit zum digitalen Austausch ergänzen das Angebot und ermöglichen Interaktion und perfektes Netzwerken.

Begrenztes Karten-Kontingent

Der Ticketverkauf ist bereits gestartet. Schnell sein lohnt sich, denn das Kontingent für die Live-Veranstaltung ist begrenzt. Ob vor Ort, digital oder beides – es ist angerichtet, für ein unvergessliches E-Commerce-Event à la plentymarkets. Alle Informationen finden Sie hier. www.plentymarkets.com/de/ohk2021