Shopware startet eigenen Unternehmens-TV-Sender

Der Shopsoftware-Hersteller versucht sich in Sachen Infotainment: „Shopware TV“ soll seinem Publikum ab sofort wichtige Informationen zum Shopsystem und Info-Inhalte rund um das Thema E-Commerce in unterhaltsamer Form näher bringen. Zum Start gibt es zwei jeweils fünfteilige Web-TV-Serien.

Blog-Artikel sind out, Infotainment ist in: Die shopware AG hat sich dem Mega-Trend Video-Content angeschlossen und startet heute eine eigene Web-TV-Plattform, frei nach dem Motto: Was im B2C-Commerce funktioniert, muss auch im B2B-Bereich klappen. „Shopware TV“ ist eine kostenlose Streaming-Plattform, auf der Shopware Inhalte zum eigenen Unternehmen, zum Shopsystem aber auch zu allgemeineren E-Commerce-Themen platzieren will – und zwar möglichst effektvoll und unterhaltsam.

Den Anfang machen zwei aufwendig produzierte Web-Serien mit jeweils fünf Folgen. In „New Kid in Town“ erzählen die Shopware-Vorstände mehr über die Hintergründe des neuen TV-Plattform, beschäftigen sich aber auch mit allgemeineren E-Commerce-Themen wie Gründertum, Erfolgsfaktoren von Handelsunternehmen, Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den Handel und vieles mehr.

Eigene Web-TV-Serie für Shopware-Entwickler

In der zweiten Serie mit dem Titel „{DEV}initely Shopware“ kommt Shopwares neue Star zum Einsatz: Ben Marks, seit Frühjahr 2021 Director Global Market Development, führt ebenso unterhaltsam wie informativ durch aktuelle Themen für Entwickler. Weitere Serien-Formate sind bereits in Arbeit und sollen sukzessive veröffentlicht werden.

„Wir haben schon immer die Ansicht vertreten, den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen und ihm authentisch zu begegnen. Das machen wir auch mit Shopware TV“, sagt Sebastian Hamann, Vorstand der shopware AG. „Wir gewähren persönliche Einblicke und sind nahbar. Unserer Community und allen am Thema E-Commerce Interessierten bieten wir Formate, die auf der einen Seite Expertenwissen und Business-Ratschläge liefern, auf der anderen Seite aber auch abwechslungsreiche, menschliche Erfahrungen in einer digitalen Welt darstellen“, erklärt Hamann. Das Web-TV-Format ist ab sofort unter www.shopware.tv abrufbar.