Verkaufsbörse: Erfolgreicher Onlineversandhandel für Unterhaltungselektronik und Merchandisingprodukte

Anbietertext: Zum Verkauf steht ein seit über 11 Jahre existierender ortsunabhängiger Onlineversandhandel mit zwei Standbeinen. Der Onlineshop befindet sich im laufenden Betrieb und seit 7 Jahren in meinem Besitz. Die Firma wird bis zur Übergabe normal weiter bewirtschaftet.



Ein Standbein beinhaltet ein hochwertiges Sortiment aus Unterhaltungselektronik eines deutschen Herstellers. Wir sind hier einer von nur zwei Vollsortimentanbietern dieser Marke und haben 2019 begonnen mit dem Hersteller eigene Geräte auf den Markt zu bringen welche ausschließlich durch uns vertrieben werden. Wir haben „Brandmaster“ Rechte dieser Marke auf Amazon was den Vertrieb wesentlich vereinfacht.



Das zweite Standbein besteht aus Lizenzwaren der Marken Disney und Marvel. Hier finden Sie über Kissen, Fleecedecken, Kleidung, Schulzubehör und ähnlichem alles was zu diesen Merchendisinglizenzen gehört.



Vertrieben wird bisher über die Onlineshops, Amazon, Ebay, Hood und Idealo. Hier bietet es sich also an die Waren noch an weitere Point Of Sales anzuschließen.



Der Onlineversandhandel hat im Jahr 2020 einen Nettoumsatz von 603.050 Euro erwirtschaftet. Hieraus wurde ein Überschuss von 62.392 Euro bzw. ein Ebitda von 79.466 Euro generiert.

In der Bilanz befindet sich ein PKW welcher hauptsächlich privat genutzt wird. Dieser hat im Jahr 2020 Kosten in Höhe von 10.853 Euro verursacht welche zum Betriebsergebnis noch hinzuzurechnen sind, da im Prinzip kein PKW für die Tätigkeit gebraucht wird.



Der Onlineshop hat damit im Jahr 2020 ca. 90.200 Euro Gewinn erwirtschaftet.



Der Umsatz 01.01.2021 bis 30.04.2021 ist wieder um ca. 64% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gestiegen.

Es wird für 2021 mit einem Nettoumsatz von 950.000 – 1.000.000 Euro und einem Ebitda von ca. 120.000 bis 140.00 Euro gerechnet.



Verkauft wird die komplette Firma (zur Zeit in der Rechtsform eines eingetragenen Kaufmannes).



Den Verkaufspreis liegt bei 250.000 Euro zzgl. dem Nettowarenbestand (ca 140.000 – 150.000 Euro) und dem Bargeldbestand auf den Portalen.

Der Verkaufspreis beinhaltet u.a.:

Zwei FrontEnd Shops auf Ceres Basis (wurden 2019/2020 für 20.000 Euro neu erstellt)

Ein Warenwirtschaftssystem (Plentymarkets) inkl. aller Rechte an Artikeltexten, Bildern, Daten, etc.

Sämtliche Hardware (Computer, Drucker, Scanner, mehrere Thermodrucker, etc.)

Lagerregale (Palettenregale und Fachbodenregalsystem); Zeitwert: ca 15.000 Euro

Kartonagen und Verpackungsmaterial für ca 7.500 Euro

Warenbestand zum Zeitpunkt der Übergabe (erfahrungsgemäß zwischen 140.000 und 150.000 Euro Nettowarenwert)

Kontakte und Übernahme aller Einkaufsbedingungen zu sämtlichen Lieferanten

Übernahme des Amazon Accounts (99 bis 100% postive Bewertung) ist nach Absprache möglich

Büromaterial, Luftpolsterverpackungsmaschine, Leerpalletten etc.

Übernahme eines 1,5 Jahre alten PKW-Anhängers, falls gewünscht

Übernahme aller Accounts (soweit möglich und seitens des Käufers nötig)

Der Onlineversandhandel wird von mir als Inhaber bisher ohne Personal betrieben mit einem durchschnittlichen Zeiteinsatz von ca 4 -5 Stunden pro Tag.



Bisher wird der Onlineversandhandel in einer 220 QM großen Lagerhalle in der Nähe von Köln betrieben. Der Mietvertrag (unbefristet) kann übernommen werden. Dies ist jedoch kein muss.



Die Übergabe kann in naher Zukunft oder auch zum 01.01.2022 erfolgen. Nach vertraglicher Einigung ist eine Einarbeitung bis zum Übergabezeitpunkt ebenfalls gerne möglich.



Gerne bin ich bereit bei Interesse nähere Auskünfte schriftlich, telefonisch oder auch vor Ort zu erteilen.

Sollten Sie näheres Interesse haben, nehmen Sie bitte über ue@shopanbieter.de Kontakt zum Anbieter auf. Ihre E-Mail wird direkt an den beauftragten M&A-Broker weitergeleitet.

Anmerkungen der Redaktion:

Die Kontaktaufnahme kann formlos erfolgen, muss jedoch die kompletten Kontaktdaten und idealerweise eine kurze Unternehmensdarstellung (2-3 Sätze) enthalten. Auf diese Weise kann sich der Verkäufer von Ihrer Seriosität überzeugen.

Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei um einen Anbietertext handelt. Wir konnten die Angaben weder überprüfen, noch ist die Veröffentlichung des Angebots auf shopanbieter.de als Empfehlung unsererseits zu verstehen.

Bildquelle: © bigstock.com/ Victorych78