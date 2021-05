Verkaufsbörse: Langjährig etablierter Onlineshop für Haustechnik

Im konkreten Kundenauftrag sucht unser M&A-Partner laufend, Onlineshops, Multichannel-Unternehmen (mit Amazon, Ebay etc.) und Amazon Pure Player.

Anbietertext: Das Unternehmen wurde ca. 1999 gegründet, 2011 erfolgte die Übernahme

durch die heutigen Inhaber. Seit dieser Zeit wurde der Umsatz von 206 TD€ auf ca. 2 Mill. € gesteigert. Heute verkauft das Unternehmen das gesamte Spektrum der Haustechnik. Hauptschwerpunkt ist momentan der Bereich Lüftung ob im Neubau oder in der Sanierung für das EFH und MFH.

Der Einkauf erfolgt über den GH als auch in weiten Teilen direkt in der Industrie. Im Bereich der Wohnraumlüftung erstellen wir die komplette Planung für das Handwerk als auch den Verbraucher. In der Planung sind eine Berechnung nach DIN und die CAD Zeichnung enthalten. Die Lieferung erfolgt Europaweit, Hauptliefergebiet sind Deutschland, Österreich, Schweiz.

Angebot / Branche

Haustechnik, Fußbodenheizung / Badheizkörper / Wohnraumlüftung ca. 3.000 Artikel online

Jahresumsatz

2018 / 1.70 Mill. €

2019 / 1.80 Mill. €

2020 / 1.90 Mill. €

Warenlager

2018 / 27.0 TD€

2019 / 22.0 TD€

2020 / 8.0 TD€

Streckengeschäft

5-10%

B2B / B2C

25 – 75%

Kanalmix

ca. 60 % Shop

ca. 30 % Beratung

ca. 10 % Spezi

Verkaufsplattformen – nein

Eigenmarken

keine

Besucher / Warenkorbwerte

2018 – 150.000 / 475 €

2019 – 190.000 / 430 €

2020 – 180.000 / 490 €

Werbung

Google

2018 – 20.000 €

2019 – 20.000 €

2020 – 17.800 €

SEO/google AD/JTL Shop

2018 – 15.277,31 €

2019 – 13.728,57 €

2020 – 13.087,64 €

