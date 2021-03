Newslettermarketing: Branchen-Benchmark zur Orientierung

Es ist immer schwierig, den Erfolg einer Marketingkampagne zu bewerten. Ist die erreichte Kennzahl nun gut oder schlecht? Branchen-Benchmarks können hier durchaus hilfreich sein. Auch wenn diese nicht das Maß aller Dinge sein können, können Branchen-Benchmarks hier durchaus Orientierung bieten. Man darf halt nur nicht aus den Augen verlieren, dass es auch innerhalb einer Branche deutliche Unterschiede hinsichtlich Geschäftsmodell, Unternehmensgröße und Zielgruppe gibt. Dennoch lohnt es sich Branchen-Benchmarks anzusehen und mit seinen eigenen Kennzahlen abzugleichen. Daraus ergeben sich sicherlich zumindest erste Ansatzpunkte für eine Optimierung der eigenen Kampagnen.

Der Inxmail E-Mail- Marketing-Benchmark 2020 hat dafür circa drei Milliarden anonymisierte E-Mails aus mehr als 170.000 versendeten Mailings. Die analysierten E-Mails wurden zwischen dem 1. Januar und 31. Dezember 2019 versendet.

Quasi als Bonus noch zwei Tipps vom Mailversender sendinblue zum günstigsten Versandzeitpunkt.

Der günstigste Versandzeitpunkt

B2B-Markt

B2B-Inhalte sind Inhalte, die die Menschen im Arbeitsalltag benötigen oder für die sie sich während ihrer Arbeitszeit Zeit nehmen. Denken Sie daran, dass die meisten Empfänger im Laufe des Tages viele E-Mails erhalten, Meetings abhalten oder telefonieren.

Senden Sie Ihre E-Mails bestmöglich früh morgens oder nach der Mittagspause, wenn der zweite Teil des Tages beginnt. Die besten Tage sind Montag und Dienstag. Eine neue Woche beginnt, und Sie können neues Interesse und Energie wecken.

B2C-Markt

Bei B2C-Branchen enthalten die Kampagnen meist Inhalte, die die Menschen aus privatem Interesse lesen, um ihre Freizeit zu planen, neue Produkte zu kaufen oder für ihr eigenes Wohl.

Versenden Sie Ihre Newsletter am Nachmittag und nutzen Sie die Aufmerksamkeit nach getaner Arbeit. Beachten Sie jedoch, dass sie im Laufe des Tages mit Informationen überhäuft worden sein könnten.

Am Wochenende ist die beste Sendezeit der Vormittag, wenn die Leute mit ihrer Freizeitplanung beginnen.

Da mittlerweile Endverbraucher auch im Büro private E-Mails abrufen, kann es aber auch Sinn machen in der Woche zwischen 9 und 14 Uhr Newsletter zu verschicken. Laut mailingwork, sind die Kernzeiten für einen Newsletterversand (für den privaten Verbrauch) jedoch ab 20 Uhr, wenn am Abend alles erledigt ist und Zeit für Online-Shopping bleibt. Dabei spielt die Zielgruppe eine wichtige Rolle. Für „Silver Surfer“ oder junge Mütter eignet sich nämlich der Vormittag sehr gut. Am Wochenende, vor allem am Sonntag, ist die Öffnungsrate eines Newsletters gegen 10 Uhr, direkt nach dem Frühstück, am höchsten. Gleichzeitig ist der Freitag-nachmittag und die erste Hälfte des Samstags zu meiden, denn da sind viele Konsumenten mit Einkäufen und Haushalt beschäftigt.

Sie sehen schon: Beim Newsletter-Versand gibt es kein richtig oder falsch oder eine Schablone für alle. Für den individuellen Erfolg hilft nur testen. Versuchen Sie das A/B-Testing: Teilen Sie Ihren Verteiler in Gruppen auf und versenden Sie die E-Mail an verschiedenen Tagen. Den besten Tag nehmen Sie beim nächsten Mal als Grundlage und testen dann unterschiedliche Uhrzeiten.

Erläuterung der Kennzahlen

Versandfreqquenz: ø Anzahl Mails im Monat

Öffnungsrate: Anteil der Empfänger, die eine E-Mail geöffnet haben. Dieser Wert kann anhand der gesamten oder der zugestellten E-Mails berechnet werden.

Klickrate: Anteil der Empfänger, die einen Link in einer E-Mail angeklickt haben.

Click-Through-Rate (CTR): Anteil der Empfänger, die nach dem Öffnen einen Link angeklickt haben.

Bouncerate: Anteil der fehlgeschlagenen Zustellungen an der Gesamtmenge der Empfänger.

