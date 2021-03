Verkaufsbörse: Shop für Wohnaccessoires zu verkaufen

plentymarkets: Das E-Commerce ERP-System, das Warenwirtschaft, Shopsystem , 40+ Online-Märkte und den Point of Sale für dich verbindet und deinen gesamten Versandhandel automatisiert.

Anbietertext: Unser 11/2018 gelaunchtes Start-Up für hochwertige Wohnaccessoires und Interieur hat sich in den letzten 2 Jahren sehr gut entwickelt. Dank SEA, SEO und einem Grundgerüst für Social Media konnten wir beständige Umsätze aufbauen.

Was genau wird verkauft:

Der komplette Online Shop für Wohnaccessoires, Interieur und Küchenutensilien wird verkauft. Die Produkte sind sehr hochwertig, außergewöhnlich im Design und befinden sich im höheren Preissegment.

Shopsystem Shopware (Version 5) inkl. hochwertigem Bild-Material, ausführlichen und selbstgeschriebenen Produkttexten, Analysedaten; Update auf Shopware 6 im Paket inbegriffen und kostenlos möglich Warenwirtschaft Shopware – regelmäßig gepflegt Online Shop in eigenem Design (wurde durch Design-Agentur und Künstler umgesetzt. Wert € 20.000 ) Facebook Account mit ca. 1k Followern Instagram Account mit ca. 400 Followern Hochwertige Werbevideos durch Design-Agentur erstellt (Wert ca. € 5.000 ) Email-Liste (DSGVO konform) mit ca. 90 Emailadressen Verpackungen / Label / Labeldrucker Warenbestand ca. € 60.000 Warenwert (muss nicht übernommen werden) Hochwertige 360 Grad Aufnahmen von allen Produkte (Kunde kann sich das Produkt von allen Seiten und bis in kleinste Detail ansehen, was zusätzliche Sicherheit beim Kunden schafft und sehr positiv zum Verkaufsabschluss beiträgt. ) Blogmagazin mit 5 Tutorials sowie Magazinbeiträgen (selbst verfasst, kein kopierter Content, Texte sind SEO optimiert)

Marketing: Wir bewerben unseren Shop über hauptsächlich über Google Shopping. Die Produkttexte sind ALLE selbst verfasst und erreichen daher ein gutes SEO Ranking.

Potential / Umsatz:

Die Kostenumsatz Relation liegt bei ca. 30% und hat sich in den letzten Jahren kontinuierlich verbessert. Durch bessere Verhandlung mit Lieferanten und neue Artikel, weiterführende SEO (Blogbeiträge und Co.) sowie größerer Reichweite kann diese noch um einiges gesenkt werden. Die Lieferantenpreise sind aufgrund der (noch) geringen Abnahmemengen nachverhandelbar. Der Fokus des Shops lag bisher auf Vertrieb via Google Shopping. Die Social Media Accounts wurden aktiviert und mit Inhalten gefüllt allerdings noch nicht aktiv zum Verkauf genutzt. Hier steckt noch viel Potential.

Bisher wurde der Shop als 2tes Business neben einem Haubenrestaurant geführt. Eine Mitarbeiterin hat Vollzeit daran gearbeitet und die Geschäftsführung ca. 50% Ihrer Arbeitszeit. Zusätzlich wurde eine Google Agentur engagiert.

Die Umsätze seit Launch

Jahr Umsatz Zusatzinfo 2018 7.000 € Start des Shops im November 2018 2019 15.000 € Aufbau des Marketings – kein Fokus auf Verkauf 2020 170.000 € Fokus Verkauf auf Google Shopping

Die Retourenquote liegt aktuell bei 5,08%.

Durch die hochwertigen 360 Grad Aufnahmen von allen Artikeln, gewinnen die Kunden einen guten und realistischen Eindruck der Produkte, was zu der geringen Retourenquote führt.

Der Großteil des Umsatzes wird über Google Shopping generiert wird. Mit nachhaltigem NL Management, mehr Fokus auf Social Media und Generierung eines fixen Kundenstammes kann der Umsatz vervielfacht werden. Die Produkte und das Konzept kommen gut bei Kunden an und große Rentabilität kann generiert werden.

Warum wird verkauft:



Da unser Fokus in der Hauben-Gastronomie liegt und diese derzeit unsere komplette Aufmerksamkeit und finanziellen Kräfte benötigt, hat sich unsere Familie schweren Herzens dazu entschlossen, das Shop-Projekt, dass nun vor der aufwandsintensiven Skalierung steht, zu verkaufen. Alle Shop-Prozesse sind optimiert und auf höchstem Niveau, jetzt muss die Skalierung durch gezielte Marketinginvestitionen nur mehr konsequent weitergeführt werden.



Preisvorstellung:

Wert: 100.000 € (inkl. aktueller Lagerstand 60.000 €)

Verkaufspreis ca. 60.000 € (VB)

Bei erfolgreichem Verkauf bieten wir zum voll funktionsfähigen Shop mit einzigartigem Theme eine Einschulung sowie Unterstützung in den ersten Wochen der Übergabephase an. So kann gemeinsam ein reibungsloser Ablauf gesichert werden.

Sollten Sie näheres Interesse haben, nehmen Sie bitte über wohnaccessoires@shopanbieter.de Kontakt zum Verkäufer auf. Ihre E-Mail wird direkt weitergeleitet.

Anmerkungen der Redaktion:

Die Kontaktaufnahme kann formlos erfolgen, muss jedoch die kompletten Kontaktdaten und idealerweise eine kurze Unternehmensdarstellung (2-3 Sätze) enthalten. Auf diese Weise kann sich der Verkäufer von Ihrer Seriosität überzeugen.

Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei um einen Anbietertext handelt. Wir konnten die Angaben weder überprüfen, noch ist die Veröffentlichung des Angebots auf shopanbieter.de als Empfehlung unsererseits zu verstehen.

