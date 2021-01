Alle Welten des E-Commerce – auf der digitalen Branchenmesse NEXUS

Dieser Artikel wird Ihnen vorgestellt von:– Anzeige – Professionalisieren Sie Ihr Online-Geschäft – mit dem Händlerbund!

Digitalisierungsschub, neue Normalität, Bestellflut im Netz – technische, rechtliche und kundenspezifische Anforderungen im Online-Handel entwickeln sich rasant. Auf der NEXUS, der Next Level E-Commerce-Messe des Händlerbundes, am 24. und 25. Februar 2021, können Händler in sämtliche Sphären des Online-Handels eintauchen. Der virtuelle Branchentreff widmet sich ganz der Zukunft des E-Commerce mit fundiertem und frischem Know-how – so bleiben Händler up to date und konkurrenzfähig.

Von A wie Amazon bis Z wie Zielgruppenanalyse



Die NEXUS steht für Verbindungen – und bietet getreu diesem Motto Online-Neulingen und alten Hasen, Shop-Betreibern und Marktplatz-Händlern, Neugierigen wie Branchenkennern ein umfassendes Wissens-Update und die Möglichkeit zum gemeinsamen Erfahrungsaustausch. Auf zwei Bühnen und in sechs Workshopbereichen mit den Schwerpunkten Shopsysteme & Tools, Online-Marketing, Online-Marktplätze und Logistik vermitteln Experten praxisnah ihr Fachwissen. Auch Payment & IT sowie Internationalisierung stehen mit auf der Agenda.



Echtes Messe-Feeling – flexibel und von überall



Der berühmte Branchentreff findet zum vierten Mal in Folge und erstmals als rein digitales Event statt. Intuitiv können sich Besucher an den beiden Messetagen auf dem detailgetreu gestalteten, digitalen Veranstaltungsgelände in virtuellen Vortragsräumen bewegen und die typischen Messestände besuchen. In Lounges und Live-Chats kommt echtes Konferenz-Feeling auf – das jeder flexibel von jedem Ort aus miterleben kann!



Veranstaltungstickets gibt es bereits ab 49 Euro (zzgl. MwSt.), mit unserem Rabattcode shopanbieter_nexus erhalten Besucher jetzt exklusiv 50 Prozent Nachlass auf den Ticketpreis. Jetzt ins neue E-Commerce-Zeitalter einsteigen und teilnehmen!

Was? NEXUS 2021 – Digital Edition

Wer? Online-Händler, Selbstständige, Einzelunternehmer und Branchenkenner, Agenturen und Dienstleister

Wann? 24. und 25.02.2021

Wo? Online

Wie viel? Tickets buchen ab 49,- Euro (zzgl. MwSt.) – 50 Prozent günstiger mit unserem Rabattcode shopanbieter_nexus.