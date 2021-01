shopanbieter.de E-Commerce-Multiples

Online-Händler, die ihr Unternehmen verkaufen wollen, müssen als erstes die Frage beantworten: Wie viel ist mein Geschäft wert? Dabei helfen ihnen gängige im Markt verfügbare Multiples zur Unternehmenswert-Berechnung kaum weiter, da diese auf die speziellen Gegebenheiten im E-Commerce kaum Rücksicht nehmen. Wir haben deshalb verlässliche Multiples speziell für den Online-Handel entwickelt, die die Realität auf dem Verkaufsmarkt für Online-Shops präzise abbilden.

In den E-Commerce-Markt ist dieses Jahr viel Bewegung gekommen: Dutzende etablierte Unternehmen und Venture-Capital-finanzierte Teams sind aktuell nach dem Vorbild des US-Unicorn Thrasio und ausgestattet mit sehr viel Kapital auf der Suche nach interessanten Übernahme-Kandidaten.

Doch wenn die Aufkäufer bei einem verkaufswilligen E-Commerce-Händler anrufen, stellt sich dem als ersten die Frage: Was ist mein Unternehmen eigentlich wert? Zur groben Schätzung des Unternehmenswertes kommt in der Regel das so genannte Multiple-Verfahren zum Einsatz. Dabei wird eine Basisgröße – meist der gewichtete Durchschnitt aus dem bereinigten EBITDA für das aktuelle Geschäftsjahr sowie die beiden vergangenen und künftigen Jahre – mit einem so genannten Multiplikator (Multiple) multipliziert. Diese Multiples wiederum sind keine berechneten Variablen, sondern Erfahrungswerte aus der Praxis, die auf bisherigen Unternehmensverkäufen und den dabei erzielten Preisen beruhen.

Der E-Commerce braucht eigene Multiples

Das Problem dabei: Die in der deutschen Wirtschaft gängigen Multiples sind für Unternehmensverkäufe im Online-Handel meistens ungeeignet.

„Die meisten Online-Unternehmen, die verkauft werden, bringen es auf einen Jahresumsatz von unter 5 Millionen Euro“, sagt Andreas Lux, Geschäftsführer der MM/A-Agentur Marcedo, die sich auf den Verkauf von KMU-E-Commerce-Unternehmen konzentriert hat. „Die gängigen KMU-Multiples werfen aber alle Unternehmen bis zu einer Umsatzgröße von 20 Millionen Euro in einen Topf. Zudem wird meist zwischen On- und Offline-Handel nicht unterschieden, obwohl die Wertermittlung sich zwischen diesen Handelsformen stark unterscheiden. Deshalb liefern die bekannten Multiples Wertekorridore, die im E-Commerce in der Regel unrealistisch sind und von Aufkäufern nicht mitgetragen werden.“

Für eine realistischere Wertermittlung braucht der deutsche E-Commerce also eigene Zahlen. Die bekommen Online-Händler jetzt mit den E-Commerce-Multiples von shopanbieter.de:

E-Commerce Multiples nach Umsatzgröße

Diese Multiples beruhen auf unserer langjährigen Erfahrung mit Unternehmensverkäufen im E-Commerce-Bereich: Wir betreiben bereits seit 2008 eine eigene Verkaufsbörse für E-Commerce-Unternehmen und begleiten und beraten Online-Händler aktiv beim Verkauf ihres Geschäfts. Die aus dieser Erfahrung entstandenen Multiples unterteilen wir nach Jahresumsätzen von 250.000 Euro bis 10 Millionen Euro.

Auch zwischen Preiskorridoren für den Verkauf eines ausschließlichen Amazon-Geschäfts und einem breiter aufgestellten E-Commerce-Unternehmen wird unterschieden. Dabei fällt die Bewertung für einen Amazon-Pure-Player meist etwas niedriger aus als für einen Online-Shop, wofür es verschiedene Gründe gibt: So verfügen Amazon-Händler im Gegensatz zu Online-Retailern nicht über einen eigenen Kundenstamm. Zudem stehen sie in der Regel auf ihrem einzigen Absatzkanal unter hohem Wettbewerbsdruck, was ihr Geschäft risikobehafteter macht und die strategischen Entwicklungsmöglichkeiten für den Käufer einschränkt. Diesen Umständen tragen die speziellen Amazon-Multiples Rechnung.

Zudem ist auch eine Unterscheidung der Multiples nach Handelsbranchen möglich:

E-Commerce Multiples nach ausgewählten Branchen

Auch diese Multiples passen zu den speziellen Gegebenheiten im deutschen E-Commerce: In Branchen, in denen die Digitalisierung noch nicht so weit fortgeschritten ist (z.B. Automotive oder Haushalt & Garten), können bessere Preise erzielt werden, weil es noch mehr Potenzial zu heben gibt als in Branchen wie z.B. dem Bereich Medien & Buch, die in Sachen Online-Anteil bereits übersättigt sind.

Unsere Multiples liegen teilweise deutlich unter den gängigen KMU-Multiples – und bewegen sich damit viel näher an der aktuellen Realität der Unternehmensverkäufe im deutschen E-Commerce. Daher werden diese Multiples bereits von verschiedenen Ankäufern zur Orientierung verwendet.

Für die grobe Ersteinschätzung ihres Unternehmenswerts können Online-Händler und Amazon-Verkäufer unsere kostenlosen Tools nutzen, die auf Basis der Multiples und einiger Fragen zum Unternehmen realistische Preiskorridore für den Verkaufspreis von E-Commerce Unternehmen und Amazon Business berechnen.

Mit realistischen Multiples zu optimierten Verkaufspreisen

Auch wenn die Aufkäufer aktuell bei den interessantesten E-Commerce-Unternehmen im Wochenrhythmus vor der Tür stehen, sollten sich Online-Händler, die an einem Verkauf interessiert sind, nicht hetzen lassen: