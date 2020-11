Media Markt Marktplatz: Schon seit August mit fairen Konditionen in der Beta

Die Cloud passt sich Ihrem Business an Besonders in Zeiten der Corona-Pandemie profitiert der E-Commerce von der Cloud: Reagieren Sie flexibel auf die aktuelle Nachfrage und behalten Sie gleichzeitig die Kosten im Griff. Erfahren Sie, wie Ihnen Cloud-Setups hier helfen. Jetzt Whitepaper lesen!

Bereits Ende 2019 hat die Media-Saturn-Mutter Ceconomy angekündigt, mit einer eigenen Lösung auf den Marktplatz-Zug aufzuspringen. Externe Händler sollten ihre Waren via Media Markt verkaufen und damit das Sortiment des Elektronik-Anbieters erweitern. Bis zur ersten Öffnung des Marktplatzes vergingen dann auch Corona-bedingt doch noch einige Monate, aber Ende August konnten die ersten Marktplatz-Partner ihre Produkte über die neue Plattform anbieten.

Drei Monate später befindet sich der Media Markt Marktplatz immer noch in der Beta-Phase, aber Händler und Lieferanten, die bereits angebunden sind oder in Gesprächen mit Media Markt stehen, berichten mittlerweile genaueres zu den Konditionen auf der neuen Plattform.

Grundgebühr plus Verkaufsprovision, keine feste Vertragslaufzeit

So müssen Händler, die auf Media Markt Marketplace verkaufen wollen, eine monatliche Grundgebühr von 39 Euro bezahlen. Dazu kommt noch pro Verkauf eine von der Sortimentskategorie abhängige Verkaufsprovision auf marktüblichem Niveau zwischen 7 und 15 Prozent. Weitere Kosten fallen nicht an, zudem ist die Zusammenarbeit ohne Vertragslaufzeit jederzeit kündbar.

Produkte können via CSV-Datei oder Excel-Sheet oder über eine eigene API-Schnittstelle auf dem Marktplatz eingestellt werden. Transaktionen werden drei Wochen nach der Zahlungsbestätigung des Kunden zur Auszahlung an die Händler freigegeben. Der Verkäufer tritt auf dem Media Markt Marketplace – ähnlich wie bei Otto oder Real – unter eigenen Namen mit dem Zusatz „Verkauf und Versand durch XXX“ auf.

Der gesamte Checkout-, Payment- und Bestellbestätigungs-Prozess wird von der Plattform abgewickelt, die auch die Order an den externen Partner übergibt. Auch den First Level-Kundensupport übernimmt Media Markt. Alles andere – also Picken, Packen, Versenden, Versand-Tracking und Retourenprozesse – übernimmt der Marktplatz-Partner selbst. Auch die Produktbeschreibungen und das Pricing liegt in der Verantwortung der teilnehmenden Händler – deshalb werden aktuell beispielsweise einzelne Marktplatz-Produkte ohne Versandgebühren verkauft, obwohl Media Markt selbst standardmäßig mindestens 2,99 Euro Versandgebühren für Bestellungen unter 60 Euro berechnet.

Andere Marktplatz-Angebote werden dagegen mit höheren Shipping-Kosten versehen, wie diese LED-Licht des Marktplatz-Verkäufers Aron Mediendesign:

(Noch) nicht im Marktplatz-Angebot enthalten ist die Teilnahme an Media Markts äußerst erfolgreichem Click & Collect-Programm. Bei einer Plattform, bei der über 40 Prozent der Online-Bestellungen in der Filiale abgeholt werden, könnte das durchaus ein Nachteil für die teilnehmenden Marktplatz-Händler sein.

Mindestvoraussetzungen für Verkäufer

Wer auf Media Markt verkaufen will, muss erst einen Auswahlprozess durchlaufen. Für die erste Interessensbekundung reicht es, ein recht einfaches Online-Formular auszufüllen:

Dabei müssen Anwärter einige Mindestanforderungen erfüllen:

Sie haben Ihren Unternehmenssitz innerhalb Deutschlands

Sie haben eine gewerbliche und steuerliche Registrierung in Deutschland

Sie betreiben ein eigenes Logistik-Netzwerk oder nutzen das eines Dienstleisters zur Lieferung direkt an Endkund*innen

Sie versenden aus einem Warenlager in Deutschland

Sie bieten Endkund*innen einen deutschsprachigen Kundenservice mit sehr guter Erreichbarkeit

Ihre Produkte verfügen alle über eine EAN / GTIN

Nach der Erstbewerbung folgen ausführlichere Gespräche zum Produktdatenaustausch und zu Prozessen rund um Retouren, Erstattungen und Bestell-Stornierungen. Wird der Händler akzeptiert, erfolgt danach der Onboarding-Prozess.