Verkaufsbörse: E-Commerce Unternehmen mit starke Eigenmarke im Bereich Sport und Fitness mit eingetragene EU-Marke, Amazon FBA und Online-Shop

Anbietertext: Da wir uns auf andere Projekte fokussieren möchten, bieten wir unser Unternehmen zum Kauf an. Ein Verkauf als Asset Deal wäre möglich. Das Unternehmen wurde im Jahr 2019 gegründet und hat bereits ein rasantes Wachstum hinterlegt.

Das Produktportfolio (ausschließlich Eigenmarken) beinhaltet aktuell 47 SKUs inkl. Varianten in den Kategorien Fitness, Yoga, Gesundheit und Outdoor. Die Kunden lieben unser Design und die gute Qualität unserer Produkte. In der Pipeline befinden sich 9 weitere SKUs mit Launchdatum Oktober und November 2020.

Wir sind aktuell in den letzten Phasen der umsatzsteuerlichen Registrierung in verschiedenen Ländern, daher können wir ab Ende Q4 im Amazon Pan-EU Programm teilnehmen und unsere Produkte in 6 verschiedenen Marktplätzen mit Prime anbieten.

Durch die bevorstehende Internationalisierung kann ein weiterer Skalierungseffekt erzeugt werden.

Zahlen und Fakten:

Umsatz 2020 bis September auf Amazon: ca. 850.000 €

Mehr als 28.000 Verkaufte Einheiten

Umsatzverteilung Amazon und Shop: 90% vs. 10%

Online Shop:

Basiert auf Shopware

2.500 Besucher / Monat

4% Konversionsrate

41,25 € durchschn. Warenkorbwert

Online Magazin:

Basiert auf WordPress

Hochwertige Inhalte optimiert für Suchmaschinen

Social Media:

536 Instagram Follower

312 Facebook Follower

Es besteht keine Bindung an den bisherigen Standort und kann somit einfach verlegt oder in bestehende Strukturen eingegliedert werden.

Gerne stellen wir, nach Unterzeichnung der Geheimhaltungsvereinbarung, weitere Informationen und Zahlen zur Verfügung. Wir freuen uns über ihre Kontaktaufnahme!

Sollten Sie näheres Interesse haben, nehmen Sie bitte über sport-fitness@shopanbieter.de Kontakt zum Anbieter auf. Ihre E-Mail wird direkt weitergeleitet.

