Verkaufsbörse: Eigenmarke für Hundefutter und Leckerli mit JTL Shop

Anbietertext: Unser 10/2018 gelaunchtes Start-Up hat sich Dank Social Media als hochwertige und nachhaltige Brand etabliert und wächst seitdem stetig. Die Engagementrate in den Socialen Medien, sowie der ROAS (13%) und Conversionrate (15-16%) ist sehr gut.

Was genau wird verkauft:



Das komplette Unternehmen für Hundefutter und Leckerli im Nischensegment bestehend aus:

Onlineshop JTL (live) inkl. hochwertigem Bild-Material, ausführlichen Produkttexten, Analysedaten Warenwirtschaft JTL – sehr gepflegt Neuer Onlineshop JTL in neuem Design (nicht live) (wurde durch Design-Agentur und JTL Servicepartner umgesetzt. Wert 10.000 EUR) Facebook Account mit ca. 2,5k Followern Instagram Account mit ca. 6,1k Followern Email-Liste (DSGVO konform) mit ca. 3k Emailadressen Verpackungen / Label / Labeldrucker Warenbestand ca. 8.000 EUR Warenwert (muss nicht übernommen werden) Blogmagazin mit ca. 45 SEO und Nicht-SEO Texten (zum Großteil von prof. Textern eingekauft)

Wir bewerben unseren Shop über Content-Marketing auf den bekannten Social Media Kanälen, sowie SEA und Influencer-Marketing. Durch den Blog sind wir bei Google auch gut auffindbar.

Potential / Umsatz:

Die Umsatzrentabilität liegt bei ca. 10% was für Futtermittel schon gut ist. Durch bessere Lagerverwaltung und etwas mehr Know How kann man mehr raus holen, da wir bisher noch zum Listenpreis einkaufen. Die Bestellanzahl und die Umsätze aber Spielraum zum Nachverhandeln lassen.

Bisher wurde der Shop / die Eigenmarke nur als Nebenprojekt geführt. Die Inhaberin hat sich ca. 3 Tage in der Woche damit befasst. 2 Teilzeitkräfte kümmern sich um die Auftragsabwicklung. Und eine Person als Freelancer/in um das Communitymanagement in den Socialen Medien

Die Umsätze seit Launch

ab 10 / 2018 3,5k

2019 109k

bis 7 / 2020 160k

Wobei der Großteil durch B2C generiert werden. Wir sind uns sicher, dass der Shop / die Eigenmarke schnell nach oben skaliert werden kann und auch der (Fach-)Handel der Marke offen steht!

Warum wird verkauft:

Ich gebe aus gesundheitlichen Gründen die gesamte Selbstständigkeit auf und muss mich neu orientieren. Selbstverständlich können weiter Infos wie Besucherzahlen, BWAs etc. eingesehen werden. Allerdings nur bei wirklich ernsthaften Interesse.

Preisvorstellung:

70.000 EUR VB

Sollten Sie näheres Interesse haben, nehmen Sie bitte über hundefutter@shopanbieter.de Kontakt zum Anbieter auf. Ihre E-Mail wird direkt weitergeleitet.

Anmerkungen der Redaktion:

Die Kontaktaufnahme kann formlos erfolgen, muss jedoch die kompletten Kontaktdaten und idealerweise eine kurze Unternehmensdarstellung (2-3 Sätze) enthalten. Auf diese Weise kann sich der Verkäufer von Ihrer Seriosität überzeugen.

Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei um einen Anbietertext handelt. Wir konnten die Angaben weder überprüfen, noch ist die Veröffentlichung des Angebots auf shopanbieter.de als Empfehlung unsererseits zu verstehen.

