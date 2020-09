Dieser Artikel wird Ihnen vorgestellt von:– Anzeige – Der plentymarkets #OHK2020 findet virtuell statt – sei dabei!

Am 30.09 & 01.10. findet der plentymarkets Online-Händler-Kongress 2020 statt – erstmals als virtuelles Erlebnis. Doch Networking, Gespräche und der Community-Gedanke kommen nicht zu kurz. Ganz im Gegenteil! In unserem digitalen #plentyPLAZA kannst du dich 360-Grad frei bewegen, mit +40 Ausstellern in Kontakt treten und dich mit anderen Besuchern sowie der plentyCrew austauschen. Gleichzeitig streamen wir über 40 Live-Vorträge von Top-Speakern wie Peer Steinbrück und Ranga Yogeshwar rund um E-Commerce, Digitalisierung u.v.m. Egal ob plentySeller oder nicht – freu dich auf ein zweitägiges Feuerwerk aus Information, Innovation, Know-how und Networking! Jetzt informieren: Jetzt anmelden

Mit Blick auf die aktuelle Corona-Situation präsentiert plentymarkets den Online-Händler-Kongress in diesem Jahr erstmals in völlig neuer Form und transformiert das Event in die virtuelle Welt. Auch hier sollen sich Händler, Hersteller, Dienstleister, Schnittstellen-Entwickler, Agenturen und Berater im plentymarkets-Kosmos austauschen und voneinander profitieren können. Denn Hilfe und gegenseitige Unterstützung kann man in einem von Jahr zu Jahr schwieriger und anspruchsvoller werdenden Online-Markt wahrlich nicht genug haben.

Mit den wachsenden Kundenerwartungen an den E-Commerce entwickeln sich stetig neue Herausforderungen für Händler. Konstante Performance und Zuverlässigkeit, Skalierbarkeit, Preisdruck, USPs und KPIs, Business Intelligence, Künstliche Intelligenz etc. – all das sind Themen, die den Händler Alltag immer mehr bestimmen. Diese Herausforderungen hat plentymarkets berücksichtigt und erneut ein hochwertiges Kongress Programm zusammengestellt. Top-Speaker wie Peer Steinbrück, Ranga Yogeshwar, ClearVAT CEO Roman Maria Koidl, der Leiter E-Commerce der Rotho Kunststoff AG Frank Holzweissig und Amazon-Guru Christian Otto Kelm geben sich die Ehre und teilen ihr Wissen zu eben diesen Themen. Auch ich bin mit einem Vortrag zum Thema Controlling mit dabei. Darüber hinaus warten auf Besucher noch weitere 40 Vorträge und Workshops.

30. September: Prime-Time-Event „Big Opening“

Das erste Highlight des 13. OHK findet am 30. September statt. Interessierte vor den Bildschirmen dürfen sich auf eine einzigartige Eröffnungsveranstaltung freuen. Ganz gleich, ob Laptop, PC oder Smart-TV, an dem Prime-Time-Event kann auf jeder Plattform teilgenommen werden. Um 20:15 Uhr eröffnet Gründer und Vorstand der plentysystems AG Jan Griesel das Event mit seiner Keynote und den heißesten plentyNews. Im Anschluss präsentiert Wissenschaftsjournalist, Ranga Yogeshwar, seinen Vortrag „Ich werde gemöchtet! Chancen und Grenzen der KI“. In der anschließenden Expertenrunde stehe ich gemeinsam mit Jan Griesel, Bernhard Weiß, Ranga Yogeshwar, Andreas Müller und Roman Maria Koidl für eine Livediskussion bereit. Für alle, die nicht am Prime-Time-Event teilnehmen können, stehen die Keynote und die Vorträge auch nach dem #OHK2020 im plentyPLAZA zur Verfügung.

01. Oktober: Der „plentyPLAZA“ – Deine 360-Grad Anlaufstelle für mehr Know-how

Am zweiten Tag, dem 01. Oktober, öffnen die virtuellen Messehallen. Alle Besucher können sich im digitalen Kongress-Palais, dem #plentyPLAZA, 360-Grad frei bewegen und mit zahlreichen Ausstellern in verschiedenen Themenwelten in Kontakt treten. Auch der Austausch unter den Besuchern ist möglich. Von vier verschiedenen Bühnen werden an diesem Tag über 40 Vorträge und Workshops rund um das Thema E-Commerce live gestreamt.

plentymarkets #OHK2020 – jetzt online anmelden

Alle weiteren Informationen zu dem Ablauf des Events, den Speakern und den Inhalten der Workshops und Vorträgen sowie die Anmeldung sind unter www.ohk2020.de zu finden.