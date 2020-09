Amazon Quickstart.Online: Der schnelle Einstieg in den E-Commerce

plentymarkets: Das E-Commerce ERP-System, das Warenwirtschaft, Shopsystem , 40+ Online-Märkte und den Point of Sale für dich verbindet und deinen gesamten Versandhandel automatisiert.

Die Corona-Zeit hat eine Menge Initiativen und Hilfsprogramme vor allem für stationäre Händler hervorgebracht, die während der Lockdown-Phase unter Druck gerieten. Die Schnellschüsse waren oft gut gemeint, haben den Händlern aber nicht immer weiter geholfen. Amazon hat jetzt zusammen mit dem HDE ein langfristigeres Format auf die Straße gebracht, dass E-Commerce-Anfänger ab sofort mit Online-Kursen und Videos beim Einstieg unterstützen soll – kostenlos. shopanbieter.de ist auch dabei – natürlich mit einem Beitrag zum Thema Controlling.

Vergangenen Dienstag ging das Wissensportal Quickstart Online live. Kleine und mittelständische Unternehmen vor allem aus dem stationären Handel sollen hier bei der Digitalisierung unterstützt werden. Es geht um nichts Geringeres als einen kostenlosen Crash-Kurs in Sachen Online-Handel. Ausführliche Video-Kurse zu den Themen Vertriebskanäle, Prozesse, Kundenmanagement, Logistik, Preisgestaltung, Marketing und Internationalisierung sollen wichtiges Basis-Know-How für den Einstieg in den E-Commerce vermitteln. Dafür hat sich Quickstart Online verschiedene Coaches und Berater mit an Bord geholt. Ich bin auch dabei und steuere einen Online-Kurs zum Thema Erfolgskontrolle bei. Klaus Forsthofer, mein Partner bei Marktplatz1 und Mitstreiter auf diversen Vorträgen, referiert zu den Themen Preisgestaltung und Vertriebskanäle.

Auch einige andere Coaches aus Amazons Förderprogramm „Unternehmer der Zukunft“ sind mit an Bord. Außerdem geben Fachexperten zum Beispiel vom DIHK, dem Börsenverein des Deutschen Buchhandels und Trusted Shops ihr Know-how weiter: vom Grundwissen E-Commerce über Online-Marketing bis hin zu rechtlichen Auflagen. Die Kurse sind sowohl als Online-Videos jederzeit zum Abruf bereit, werden aber auch zu bestimmten Terminen live gehalten, um einen Austausch zwischen Teilnehmern und Coaches zu ermöglichen.

Letztlich will das Programm Teilnehmer in 8 Schritten zum Online-Händler machen:

Befassen Sie sich mit den grundlegenden Merkmalen von Online- und Offlinekanälen – Welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede gibt es? Welche rechtlichen Auflagen müssen beachtet werden? (s. Basiswissen) Wählen Sie den für Sie passenden Onlinekanal – z.B. Verkauf über einen Onlinemarktplatz oder einen eigenen Onlineshop oder beides – und starten Sie mit Ihrem Onlineverkauf! (s. Vertriebskanäle) Digitalisieren Sie Ihre internen Prozesse, um Ihr Warenlager, Ihre Produkte und Preise und damit Ihren Onlineshop digital verwalten zu können! (s. Prozesse) Definieren Sie die Zielgruppe für Ihr Onlineangebot und sprechen Sie Ihre Zielgruppe passgenau an! (s. Kunden) Richten Sie die Logistik ein und wählen Sie den für Sie passenden Versanddienstleister, um sicherzustellen, dass Ihre Ware Ihre Onlinekunden schnell und in einwandfreiem Zustand erreicht. (s. Versand) Entwickeln Sie eine Online Preisstrategie, die für Ihre Kunden attraktiv ist und zu Ihrer gesamten Vertriebsstrategie passt. Generell gilt: Halten Sie Ihre Onlineumsätze und –kosten im Blick, um profitabel zu sein!

(s. Geschäftsoptimierung) Präsentieren Sie Ihr Onlineangebot attraktiv im virtuellen Schaufenster – achten Sie auf eine professionelle Produktpräsentation und nutzen Sie Online Marketing und Social Media Maßnahmen, um auf Ihr Angebot aufmerksam zu machen!

(s. Marketing) Das Internet bietet die Möglichkeit, Ware auch international zu verkaufen – setzen Sie sich auch hier mit den Voraussetzungen auseinander und begeistern Sie Kunden weltweit, z.B. aus Japan oder den USA (s. Internationalisierung)

Alle Lern-Videos sind ab sofort auf der Quickstart Online-Websitekostenlos verfügbar, eine Registrierung ist nicht erforderlich.