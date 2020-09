Verkaufsbörse: Amazon- und Ebayhandel mit weit überdurchschnittlicher Marge und strategischem Potenzial

Anbietertext: Wir betreiben einen Handel für Elektronikzubehör auf allen relevanten europäischen Onlinemarktplätzen; dazu zählen neben amazon und ebay auch real.de, cdiscount, priceminister und wish. Die Anbindung von otto.de und fnac.fr ist geplant. Vertrieben werden ausschließlich Artikel der eingetragenen Eigenmarke. Das Unternehmen besteht seit 2015 und konnte seitdem durch sehr gute Verkäuferleistungen und kontinuierliche Optimierung gute Rankings in den Suchergebnissen der jeweiligen Marktplätze erreichen.

Durch intelligente Prozesse und Algorithmen ist es dabei gelungen weit überdurchschnittliche Margen für unsere Produkte zu erzielen.

Eine kontinuierliche Prozessoptimierung und die Selbstentwicklung der verwendeten Software für Lager, Abwicklung, Kundenservice und Buchhaltung hat zu einer sehr schlanken Fixkostenstruktur geführt. Derzeit werden lediglich 2 Halbtagskräfte, so wie ein der zweite GEsellschafter beschäftigt und es fallen keine Lizenzgebühren für Software o.ä. an. Fast sämtliche Kosten sind also verkaufsabhängig und fallen erst bei oder nach Umsatzgenerierung an.

Wirtschaftliche Rahmendaten

Im abgeschlossenen Geschäftsjahr wurde bei einem Nettoumsatz von 680Tsd Euro ein Bilanzgewinn vor Steuern zzgl. meines Gehalt von insgesamt (Gewinn + Gehalt) 200.000€ erzielt. Das laufende Geschäftsjahr wird bei Fortschreibung der Entwicklung des ersten Halbjahrs mit 5-10% Gewinnplus abgeschlossen werden.

Der Verkauf erfolgt derzeit ausschließlich im B2C-Bereich. Das Erschließen des B2B-Potenzials gehört zu den wesentlichen strategischen Entwicklungsmöglichkeiten.

Der lagernde Warenwert liegt bei weniger als 50.000€, die Umschlagdauer für den gesamten Warenbestand liegt bei weniger als 2 Monaten. Dadurch ist eine hohe Gewinnausschüttung pro Jahr möglich.

Die hohe Effizienz und schlanke Kostenstruktur macht das Unternehmen sowohl für Privatkäufer als auch für gewerbliche Käufer zur Integration in das bestehende Unternehmen und Generierung von Skaleneffekten interessant.

Es existieren keine mittel- und langfristigen Verbindlichkeiten. Insbesondere ist das Unternehmen frei von Kreditverbindlichkeiten.

Potenzial

Strategisches Weiterentwicklungspotenzial liegt neben dem Aufbau eines eigenen Webshops auch in der Etablierung eines Großhandelssegments für die Produkte sowie im Aufbau eines Dropshippings und der weiteren Internationalisierung bzw. der Anbindung weiterer Marktplätze. Ebenso ist eine Sortimentsausweitung möglich.

Der zweite Gesellschafter wird dem Unternehmen erhalten bleiben oder, je nach vorgelegtem Angebot ebenfalls seine Anteile zum Verkauf stellen. Die Firma wird derzeit aus Hellenthal in der Eifel geführt, wo auch das Lager liegt. Je nach zukünftigem Modell wäre eine Verlagerung des Lagers und Unternehmenssitzes an einen anderen Standort problemlos realisierbar.

Ortsunabhängig

Auf Grund des geringen Warenbestands und des kleinen Mitarbeiterstamms lässt sich das Unternehmen leicht örtlich verlegen, so dass ein Umzug zum Wohnort des Investors problemlos möglich ist.

Grund für den Verkauf

Im April 2019 habe ich bereits 50% der Anteile an einen weiteren Gesellschafter (derzeitiger Geschäftsführer) über shopanbieter verkauft.

Nachdem dieser nun vollständig eingearbeitet ist, kann ich auch die zweiten 50% zum Verkauf anbieten, um mich neuen Projekten zu widmen. Durch den Verkauf in zwei Schritten bleibt weiterhin ein erfahrener Manager im Unternehmen, so dass die weitere Entwicklung der Unternehmung nicht gefährdet ist.

Zusammenfassung

Amazon- / Ebayhandel für Elektronikzubehör

Ausschließlich Eigenmarke

Umsatz 2019: 680.000€ Netto

Umsatz 2020e: 730.000€ Netto

Gewinn vor Steuern 2019: 146.000€, zzgl. Persönlichem Gehalt von 54.000, die nach dem Kauf ebenfalls dem Erwerber zustehen.

Vorteile: Effiziente Prozesse, schlanke Kostenstruktur, eigene Software (sehr schnell anpassbar), hohe Marge, strategisches Entwicklungspotenzial

Angebot: Beteiligung oder Übernahme der Gesellschaftsanteile, evtl. Übernahme des Geschäftsführerpostens.

Grund für den Verkauf: Neuorientierung und Abschluss des Gesamtverkaufs.

