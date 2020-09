Kunden zu Fans machen: Auf dem Social Media E-Commerce Camp

Dieser Artikel wird Ihnen vorgestellt von:– Anzeige – Professionalisieren Sie Ihr Online-Geschäft – mit dem Händlerbund!

Social Commerce birgt ein riesiges kommerzielles Potenzial. Auf dem Social Media E-Commerce Camp zeigen Experten, wie man dieses Potenzial anzapft.

Instagram hat kürzlich die Möglichkeit eingeführt, Anzeigen zu schalten, auch wenn man keinen Werbe-Account bei Facebook besitzt, wie etwa die Internetworld meldete. Als Vertriebskanal wird Instagram immer beliebter und auch die Shopping-Funktionen werden sukzessive ausgebaut. Dass sich auch Facebook, Twitter oder LinkedIn für Werbung nutzen lassen, ist bekannt. Wie genau es funktioniert, an welchen Stellschrauben man drehen kann und wo sich welche Art der Werbung überhaupt lohnt, das ist oft gar nicht so klar.

Wer sich das kommerzielle und werbliche Potenzial von Social-Media-Plattformen nicht entgehen lassen möchte, dürfte beim Social Media E-Commerce Camp am 9. und 10. September gut aufgehoben sein. Die vom Händlerbund präsentierte virtuelle Konferenz liefert relevanten und praxisnahen Input, um die eigene Markenpräsenz bei TikTok und Co. zu professionalisieren.

Vorträge, Workshops, virtuelle Messestände

In zahlreichen Vorträgen, etwa von BBM Motorsport oder von MessengerPeople, geht es unter anderem um den richtigen Einsatz von YouTube, die Messbarkeit beim Influencer Marketing und dynamisches Retagerting mit Facebook und Instagram. Mehrere längere Workshops vermitteln das Rüstzeug, um Influencer Marketing richtig zu realisieren, und erklären, wie man den neuen Social-Media-Giganten TikTok richtig nutzt, um die Zielgruppe effektiv anzusprechen. In Roundtables und Händlertalks wird der Stand der Branche beleuchtet.

In Corona-Zeiten heißt es zudem, kreativ zu werden. Der Händlerbund veranstaltet das #SMEC2020 daher als komplett virtuelle Konferenz inklusive virtueller Messestände, an denen die Teilnehmer mit den Ausstellern via Livechat direkt ins Gespräch kommen können.

