Verkaufsbörse: Etablierter Onlineshop mit 800 000€ Umsatz 2019

Anbietertext: Ich verkaufe meinen etablierten im Bereich Young Fashion Onlineshop mit derzeit ca. 800 000€ Umsatz im Jahr 2019. Das Unternehmen besteht bereits seit 2012 – seitdem wurde bereits ein gesamt Umsatz von 10 Millionen Euro generiert. Verkauft wird über den eigenen Onlineshop,Ebay und Amazon.

Ich habe den Shop vor 3 Monaten gekauft und bin ein wenig mit dem Marketing überfordert. Vielleicht findet sich auf diesem Wege jemand der sich besser auskennt und den Shop noch etwas pushen kann.

Es werden keine Verbindlichkeiten übernommen. Es wird nur das System,der Onlineshop, alle dazugehörigen Marken und Plattformen inkl. aktuellem Warenbestand in Höhe von ca. 85.000 Euro ca. 300.000

bestehende vollständige Kundendatensätze, Regalsysteme, Computer,

Drucker etc. übernommen (alles was zum direkten fortführen des

Betriebs notwendig ist).

Es existiert eine Facebook Seite mit ca. 100.000 Follower, sowie ein

Instagram Buisness Account mit ca. 20.000 Follower (keine Fake oder

gekauften Follower).

Bestehende Top Verträge mit Versanddienstleistern und Vermieter können bei Interesse übernommen werden, ist jedoch nicht notwendig. Das Geschäft ist sicher, ortstechnisch optimal und strategisch perfekt gelegen. Könnte jedoch Standort unabhängig weitergeführt werden, da die gesamte Technik Cloudbasiert und der Zugriff von überall möglich ist. Zur Zeit verfügen wir ein 250 qm Lager zu 950 Euro Miete pro Monat.

Preis: VHB 320 000 EURO

Sollten Sie näheres Interesse haben, nehmen Sie bitte über young-fashion@shopanbieter.de Kontakt zum Anbieter auf. Ihre E-Mail wird direkt weitergeleitet.

Anmerkungen der Redaktion: Die Kontaktaufnahme kann formlos erfolgen, muss jedoch die kompletten Kontaktdaten und idealerweise eine kurze Unternehmensdarstellung (2-3 Sätze) enthalten. Auf diese Weise kann sich der Verkäufer von Ihrer Seriosität überzeugen.

Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei um einen Anbietertext handelt. Wir konnten die Angaben weder überprüfen, noch ist die Veröffentlichung des Angebots auf shopanbieter.de als Empfehlung unsererseits zu verstehen.

