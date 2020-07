Verkaufsbörse: Hochrentabler E-Commerce-Pure-Player aus dem Bereich Spiel und Freizeit

plentymarkets: Das E-Commerce ERP-System, das Warenwirtschaft, Shopsystem , 40+ Online-Märkte und den Point of Sale für dich verbindet und deinen gesamten Versandhandel automatisiert.

Das Unternehmen widmet sich dem boomenden Thema „DIY-Kunstwerke“ – das sind Kunstwerke, die auch der Laie und Nicht-Künstler mit Anleitung und der entsprechenden Ausstattung selbst anfertigen kann. Das Unternehmen bietet seinen Kunden Hunderte von kompletten Sets für „Diamond Painting“, „Malen nach Zahlen“ und „Scratch Painting“.

Nach 1,2 Mio. im letzten Jahr wird der Umsatz 2020 (corona-bereinigt) voraussichtlich bei ca. 2,1 Mio. € liegen. Das Ebitda 2020 wird bei ca. 500.000 € liegen.

Die gute Profitabilität entsteht durch den direkten Einkauf der Produkte beim Hersteller in Asien und die Lieferung (über ein eigenes Lager in D) an den Endkunden unter eigener Marke und nahezu ausschließlich über den eigenen Webshop.

Shopsystem und Warenwirtschaft sind aktuell. Die Firma ist voll verlegbar und extrem „lean“ aufgestellt. Besucher kommen vor allem über verschiedene Social-Media-Kanäle und über organische und die bezahlte Googlesuche.

Es bestehen große Potentiale beim Ausbau von Social-Media-Aktivitäten, von SEO und Sortiment, Portalverkäufen sowie in der Internationalisierung.

Die Verkäufer steht für eine Einarbeitungsphase nach Vereinbarung zur Verfügung.



Bei Interesse halten wir eine NDA und ein ausführliches Memorandum für Sie bereit.

Sollten Sie näheres Interesse haben, nehmen Sie bitte über

diy-kunstwerke@shopanbieter.de Kontakt zu unserem M&A-Partner auf. Ihre E-Mail wird direkt weitergeleitet.



Anmerkungen der Redaktion: Die Kontaktaufnahme kann formlos erfolgen, muss jedoch die kompletten Kontaktdaten und idealerweise eine kurze Unternehmensdarstellung (2-3 Sätze) enthalten. Auf diese Weise kann sich der Verkäufer von Ihrer Seriosität überzeugen.

Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei um einen Anbietertext handelt. Wir konnten die Angaben weder überprüfen, noch ist die Veröffentlichung des Angebots auf shopanbieter.de als Empfehlung unsererseits zu verstehen.