Verkaufsbörse: Profitables E-Commerce-Unternehmen im Bereich Bad, Sanitär, Heizung und Haustechnik mit 8,3 Mio Umsatz

Im Auftrag unseres Mandanten suchen wir einen Nachfolger oder Übernehmer für sein vor 10 Jahren gegründetes und seither erfolgreich agierendes und sehr profitables E-Commerce-Unternehmen im Bereich Bad, Sanitär, Heizung und Haustechnik.

Die Sanitär-, Bad- und Heizungsbranche ist allein in Deutschland ein MIlliardenmarkt und durch Wohnungsmangel und Renovierungsstau seit Jahren in einem Aufwind, dessen Ende nicht in Sicht ist.

Außergewöhnlich gute Einkaufskonditionen, ein optimiertes Sortiment und eine sehr effiziente Organisation erlauben es dem Unternehmen, alle relevanten Online-Vertriebskanäle mit guter Marge bedienen zu können. Nur wenige Mitarbeiter bewältigen die 8,3 Mio. Umsatz und realisieren ein Ebitda von ca. 830.000 €. Zu den über 500.000 Bestandskunden zählen private wie professionelle Handwerker.



Shopsystem und Warenwirtschaft sind aktuell. Es bestehen große Potentiale beim Aufbau von Social Media Aktivitäten, SEO, Internationalisierung und auch im Sortiment. Für eine entsprechende Einarbeitung wird gesorgt.

Der Käufer sollte idealerweise Erfahrung in der Führung eines E-Commerce-Unternehmens haben oder aus der Branche Bad, Sanitär, Heizung und Haustechnik kommen.

Bei Interesse halten wir ein projektbezogenes NDA und ein ausführliches Memo zu diesem Objekt bereit.

Sollten Sie näheres Interesse haben, nehmen Sie bitte über

sanitaer@shopanbieter.de Kontakt zu unserem M&A-Partner auf. Ihre E-Mail wird direkt weitergeleitet.



