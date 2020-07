Business-Kredite direkt im Seller Central: Bis zu 750.000 Euro Kreditrahmen für ausgewählte Amazon-Seller

Amazon kooperiert ab sofort mit der ING-Bank, um ausgewählten Händlern Business-Kredite zwischen 10.000 und 750.00 Euro zur Verfügung zu stellen. Wir haben bei der ING Deutschland nach den genauen Konditionen gefragt.

Einige Amazon-Händler haben es vielleicht schon bemerkt: Seit gestern präsentiert Amazon ausgewählten Sellern im Seller Central Kreditangebote der ING Deutschland. Das Angebot gilt nur für „teilnahmeberechtigte Verkäufer“, heißt es in der Pressemitteilung; teilnahmeberechtigt sind nach Aussage der ING Unternehmen, die ein gewisses Mindestalter und einen gewissen Mindestumsatz mitbringen, die „eine positive Kreditprüfung wahrscheinlicher machen“.

Für teilnahmeberechtigte Händler hat die ING Deutschland ein durchaus interessantes Paket geschnürt: Die Seller können Kredite zwischen 10.000 und 750.000 Euro mit Laufzeiten von bis zu drei Jahren abrufen. Dabei handelt es sich zwar um Ratenkredite mit fester Laufzeit, allerdings ist eine vorzeitige Rückzahlung der Kredite laut der Bank jederzeit möglich – ohne zusätzlich Gebühren. Die Konditionen sind insgesamt variabel, der jährliche Effektivzins startet bei 3,4 Prozent.

Schnelle Kreditvergabe durch Integration ins Seller Central

Vorteilhaft für die berechtigten Händler ist auch die nahtlose Integration in das Verkaufsportal: Zeigt ein Händler an dem Kredit Interesse, kann er den Antrag mit wenigen Klicks im Seller Central stellen; seine Geschäftszahlen werden dann aus dem Seller Central an die Bank weitergeleitet, so dass eine schnelle Kreditvergabe möglich wird. Ein unverbindlicher Finanzierungsvorschlag kommt nach Angaben der ING innerhalb von 48 Stunden. Im Falle einer positiven Entscheidung kommt das Geld innerhalb von fünf Tagen auf das Konto des Kreditnehmers.

„Unser Ziel ist es, etablierten Verkäufern zu helfen, ihr Geschäft auszubauen“, sagt Felix Kristl, Country Manager Amazon Lending Germany über die Kooperation mit der ING Deutschland. „Mit dem frischen Kapital können die Unternehmen zum Beispiel Lagerbestände erhöhen, um die zusätzliche Nachfrage zu bedienen, neues Personal einstellen, den Betrieb finanzieren und weitere Kunden erreichen.“