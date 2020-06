Paukenschlag auf dem Community Day: Shopware 6 jetzt auch in der Cloud

Dieser Artikel wird Ihnen vorgestellt von:– Anzeige – Werde Shopware-Experte auf Udemy

Du willst wissen, wie man ein Shopware Template baut? Dich interessiert die Technik und Struktur hinter Shopware 5? Du brauchst Tipps, für die Erstellung eines attraktiven Shops? Dann schau Dir die kostenlosen Schulungen von qualifizierten Shopware Dozenten auf Udemy an und werde selbst zum Experten.

Auf dem in diesem Jahr rein digital abgehaltenen Community Day hat die shopware AG einen Paradigmenwechsel eingeläutet. Ab sofort rundet eine Cloud-Lösung das Produktportfolio des Softwareherstellers ab: die Starter Edition. Shopware möchte so besonders Entrepreneurship sowie Startups fördern und neuen Marktteilnehmern mit innovativen Ideen die Möglichkeiten von Shopware 6 leichter zugänglich machen. Die Starter Edition ist für Shopware der erste von vielen Schritten auf dem Weg, die bahnbrechenden Technologien von Shopware in die Cloud zu bringen.

„Aktuell gibt es auf dem Markt verschiedene Lösungen für kleine, mittlere und große Händler. Shopbetreiber stehen dabei häufig vor dem Problem, dass bei anhaltendem Wachstum neue Anforderungen entstehen, denen die bisher verwendete Software nicht mehr gerecht werden kann. Es folgt nicht selten ein Knick in der Wachstumsphase – bedingt durch ein zeit- und kostenintensives Migrationsprojekt auf ein flexibleres E-Commerce-System. Hier setzen wir an“, erklärt Shopware-Vorstand Sebastian Hamann. „Mit der neuen Shopware Starter Edition als Cloud-Lösung ermöglichen wir Händlern, den kompletten Wachstumspfad mit nur einer Technologie zu beschreiten. Mit ihr gehen wir konsequent den nächsten Schritt auf dem Weg, den wir mit Shopware 6 begonnen haben und den unser zentraler Leitsatz ‚Your freedom to grow‘ beschreibt: Wir bringen die Vorteile von Headless-Commerce und API-first in die Cloud und machen es möglich, Projekte mit Shopware nun noch schneller und kostengünstiger umzusetzen. Gleichzeitig bieten wir Händlern die Sicherheit, bei wachsendem Erfolg unkompliziert auf eine On-Premises-Version wechseln zu können, um dank der maximalen Freiheit und Flexibilität auch komplexe Business-Szenarien realisieren zu können.“

Starter- und Professional Edition in der Cloud

Die Starter Edition soll sich perfekt in das bereits bestehende Produkt Portfolio integrieren und neue Zielgruppen von Händlern ansprechen. „Bisher deckten wir mit der Community Edition, der Professional Edition und der Enterprise Edition die Anforderungen der meisten Händler ab. Bei unseren bisherigen Angeboten handelte es sich jedoch immer um „Self-Hosted“-Lösungen, bei denen der Händler selbst das Setup und den Betrieb sicherstellen muss (On-Premises). Diese sind für kleine Händler ohne technisches Vorwissen nicht ideal geeignet. Mit der Shopware Starter Edition bieten wir genau dieser Zielgruppe ab sofort die Möglichkeit, in sehr kurzer Zeit, ohne komplexes Projekt, mit einem eigenen Shop online gehen zu können“, so Hamann. Passend dazu ermöglicht das sogenannte Freemium-Modell den Händlern einen risikolosen Einstieg, da Kosten erst dann entstehen, wenn auch Umsatz über den Onlineshop generiert wird.

Während vor allem kleine Händler von diesem „Software-as-a-Service“-Angebot profitieren, eröffnen sich auch in anderen Bereichen völlig neue Möglichkeiten: So können beispielsweise mittelständische Unternehmen schnell und flexibel erste Schritte im E-Commerce machen, während Konzerne mit der Shopware Starter Edition unkompliziert neue Märkte oder Produkte mit einem MVP-Ansatz testen können. Darüber hinaus steht auch die beliebte Shopware Professional Edition ab sofort als Cloud-Modell zur Verfügung und kann kinderleicht in Betrieb genommen werden.

Nutzer profitieren vom Ökosystem

„Das starke Partner- und Entwicklernetzwerk ist das, was Shopware so besonders macht. Auch in der Cloud profitieren Nutzer natürlich von diesem Ökosystem und unseren kompetenten Partnern“, erklärt Hamann. So arbeitet die shopware AG zunächst mit ausgewählten Firmen an den essenziellsten Integrationen: Mit Shopware Payments schafft Shopware gemeinsam mit dem niederländischen Partner Mollie eine tief integrierte Zahlungslösung, mit der alle relevanten Zahlungsmethoden mit einer einfachen Aktivierung direkt angeboten werden können. Über Sendcloud stehen alle relevanten Versanddienstleister direkt zur Verfügung und Versand-Labels können direkt aus dem Admin heraus generiert werden.

Händler erhalten so schnell und einfach eine reibungslose „Business-in-the-box“-Lösung und müssen sich nicht noch zusätzlich mit anderen Firmen und Angeboten beschäftigen. In naher Zukunft werden noch viele weitere Services dazukommen, um ein ganzheitliches Erlebnis zu schaffen.

Zeitgleich führt die shopware AG neue Erweiterungsmöglichkeiten ein: Apps & Themes. „Wir haben ein komplett neues, für die neue Cloud-Lösung optimiertes App-System geschaffen. Das wird uns ermöglichen, das Shopware-Ökosystem mit tausenden Entwicklern und Lösungen in die Cloud zu bringen, sodass das Ökosystem sukzessive ausgebaut wird, um die ganze Bandbreite an Features auch für die neuen Cloud-Produkte verfügbar zu machen“, so Hamann.

Auch „PaaS“ angekündigt

Neben dem neuen „Software-as-a-Service“-Angebot, das auch die Shopware Professional Edition enthält, soll auch die hochwertige Enterprise Edition ihren Weg in die Cloud finden. Aus diesem Grund kündigte die shopware AG auch eine „Platform-as-a-Service“-Lösung an. “Shopware PaaS” wird maximale Flexibilität für komplexe E-Commerce-Anforderungen und eine durch Shopware selbst gemanagte, hochperformante, skalierbare und für Shopware optimierte Cloud-Infrastruktur bieten. Gemeinsam mit dem Partner platform.sh ist eine Pilotphase gestartet, die Veröffentlichung von Shopware PaaS soll 2021 erfolgen.Weitere Informationen zur Shopware Starter Edition sowie die Möglichkeit zur Registrierung finden Interessenten unter folgendem Link: www.shopware.com/de/produkte/shopware-cloud/