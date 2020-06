Kostenloses Digitalevent: Shopware Community Day findet am 18. & 19. Juni 2020 statt

Dieser Artikel wird Ihnen vorgestellt von:– Anzeige – Werde Shopware-Experte auf Udemy

Du willst wissen, wie man ein Shopware Template baut? Dich interessiert die Technik und Struktur hinter Shopware 5? Du brauchst Tipps, für die Erstellung eines attraktiven Shops? Dann schau Dir die kostenlosen Schulungen von qualifizierten Shopware Dozenten auf Udemy an und werde selbst zum Experten.

Aufgrund der Situation rund um das Coronavirus findet der Shopware Community Day 2020 in diesem Jahr als rein digitales Event über zwei Tage statt. Die shopware AG lädt am 18. und 19. Juni zur 10. Auflage des außergewöhnlichen Branchenevents – die Teilnahme ist dabei völlig kostenlos.

„Wir hätten den 10. Shopware Community Day und das damit verbundene Jubiläum natürlich gerne mit unseren Besuchern live vor Ort gefeiert, doch leider erlaubt uns das die Corona-Pandemie nicht. Trotzdem wollen wir dieses Event für unsere Community nicht einfach ausfallen lassen. Deshalb haben wir uns für eine rein digitale, vollkommen kostenlose Veranstaltung entschieden“, so Wiljo Krechting, Pressesprecher der shopware AG.

Ein Blick auf den digitalen Handel der Zukunft

Wie gewohnt dreht sich beim Shopware Community Day alles um die aktuellen Herausforderungen im E-Commerce und mit welchen Lösungen die shopware AG diesen Entwicklungen begegnet. „Gemeinsam mit unserer Community wagen wir einen Blick in die Zukunft und zeigen die Visionen vom digitalen Handel der Zukunft auf“, so Krechting. „Beim ersten digitalen Shopware Community Day zeigen wir Ansätze und Lösungen, mit denen Händler die aktuellen und zukünftigen Hürden überwinden können. Dabei spielt es keine Rolle, ob sie bereits ihren Einstieg in den E-Commerce planen oder nach neuen Lösungen suchen, um ihr Geschäftsmodell optimal abzubilden und auch in der Krise neues Potenzial zu entdecken. Dazu passend lautet der diesjährige SCD-Leitsatz ‚Empower your growth‘.“ Wie bereits in den letzten Jahren wird der Community Day dabei mit einer Keynote von Shopware-Gründer und Vorstand Stefan Hamann eingeläutet.

Ein Event für die gesamte Community

Da die Shopware-Community aus vielen unterschiedlichen Personen mit verschiedenen Betrachtungswinkeln besteht, hat sich der Veranstalter dazu entschlossen, den SCD an zwei Tagen mit jeweils unterschiedlichen thematischen Schwerpunkten stattfinden zu lassen. So dreht sich an Tag 1 alles um Händler, die aktuellen Themen des Onlinehandels und die neuesten Lösungen, die Shopware dafür bereithält. Der zweite Tag des SCD 2020 richtet sich an die Entwickler der Shopware Community und solche, die es noch werden wollen. Hier erfahren Teilnehmer alles über den Kern von Shopware und die neuesten technischen Entwicklungen.

Für die kostenlose Teilnahme am Shopware Community Day 2020 ist lediglich eine Anmeldung auf der Event-Homepage scd.shopware.com nötig. Hier finden Interessenten außerdem weitere Informationen zum SCD sowie zeitnah eine Agenda für die beiden Veranstaltungstage.