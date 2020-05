HB Marketplace: Krisen-Matchmaking zwischen On- und Offline

Dieser Artikel wird Ihnen vorgestellt von:– Anzeige – Professionalisieren Sie Ihr Online-Geschäft – mit dem Händlerbund!

Stationäre Händler im Lockdown haben oft festgestellt: Ganz so einfach ist das nicht mit dem Online Verkaufen. Eine Lösung, die am schnellsten und unkompliziertesten Erfolg verspricht, ist die Kooperation mit einem etablierten Online-Händler oder einem Nischen-Marktplatz. So müssen die Stationärhändler nicht sofort fehlendes Online-Know-How aufbauen, sondern können mit einem erfahrenen Partner an ihrer Seite üben. Doch wo finden stationäre Händler den zu ihnen passenden Online-Partner? Der Händlerbund meint: Zum Beispiel auf dem HB Marketplace.

Vor einem guten Jahr hat der Händlerbund seinen B2B-Marktplatz HB Marketplace eröffnet. Die Idee: Händler kaufen am liebsten von anderen Händlern – und auf der Plattform können sich die Online-Händler gegenseitig unterstützen. Ende März 2020 kam der HB Marketplace mit einem Relaunch aus der Beta-Phase, Händler, Dienstleister und Partner des Händlerbunds können seither ihre Produkte und Leistungen anderen Händlern anbieten.

Mit Beginn der Corona-Krise öffnete der Händlerbund seinen Marktplatz auch für stationäre Einzelhändler. So könnten interessante Kooperationen zwischen On- und Offline-Händlern entstehen, meint Händlerbund-COO Tim Arlt.

Herr Arlt, was bietet der Händlerbund stationären Händlern in der Krise mit dem HB Marketplace?

Tim Arlt: Unter dem Punkt Lieferanten & Einkauf bieten wir Einzelhändlern und Online-Händlern die Chance, ihre Waren kostenfrei und provisionsfrei anzubieten. Wer jetzt aufgrund der Schließung des Ladengeschäfts oder anderer Hindernisse Probleme hat den gewohnten Absatz zu finden, registriert sich auf dem HB Marketplace und ist nach kurzer Freischaltungsphase direkt für Interessenten sichtbar.

Was haben Händler noch von einer Präsenz auf dem HB Marketplace?

Arlt: Neben der Chance die eigenen Waren anzubieten, finden stationäre Händler auf dem HB Marketplace auch Unterstützung für den Start in das Online-Geschäft. Ob Ratgeber, Mustervorlagen, E-Learning oder das komplette Starterpaket für den eigenen Online-Shop – der Händlerbund unterstützt derzeit vor allem Händler, die nun in der Coronakrise umdenken müssen und sich dafür professionelle Hilfe holen. Viele Angebote wie Broschüren, Weiterbildungen oder die Nutzung des HB Marketplace selbst werden dabei im Sinne der Unterstützung für betroffenen Händler kostenfrei oder vergünstigt zur Verfügung gestellt.

Wie hoch ist das Interesse auf Händlerseite?

Arlt: Rund 20 Anbieter nutzen diese Gelegenheit bereits, um über das Lieferantenverzeichnis auf sich und ihre Angebote aufmerksam zu machen. Bisher sind meist Händler aus dem Online-Bereich vertreten. Viele bieten dabei anderen Unternehmern einen exklusiven Rabatt oder Sonderkonditionen an. Nutzen kann die Angebote jeder, der sich als Unternehmer auf dem HB Marketplace registriert.

Welche Voraussetzungen müssen stationäre Händler mitbringen?

Arlt: Die einzige Voraussetzung besteht darin, als Unternehmer tätig zu sein und ein Produkt oder eine Dienstleistung anbieten zu können. Prädestiniert sind Händler, die aufgrund der Schließungen ihrer Geschäfte auf Waren sitzen bleiben würden, selbst aber nicht online tätig werden möchten. Diese können sich auf der Plattform mit Händlern vernetzen, die die Produkte abkaufen und dann online anbieten – über die Konditionen wird sich dann individuell geeinigt.