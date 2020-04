Marktplätze vorgestellt: limango lockt mit schneller Anbindung und hohem Bekanntheitsgrad in der Zielgruppe Familien

Die Otto-Tochter limango hat in der Corona-Krise ihr Integrationsteam aufgestockt und verspricht neuen Partnern ein besonders schnelles Onboarding zu attraktiven Konditionen. Händler mit Sortimenten für junge Familien dürften ob des hohen Bekanntheitsgrads der Plattform in ihrer Zielgruppe aufhorchen: Jede 5. Familie in Deutschland hat bereits bei limango eingekauft, 1,2 Millionen Mitglieder zählt der Shopping-Club, an den 2017 ein Marktplatz angedockt wurde.

Viele Marktplätze versuchen die aktuelle Ausnahmesituation für ein bisschen Eigenwerbung zu nutzen und attraktive Einsteiger-Pakete zu schnüren. Die sollen vor allem stationären Einzelhändler im Lockdown, aber auch Online-Händler, die angesichts eines sich deutlich eintrübenden Geschäftsklima-Index nach weiteren Absatzkanälen suchen, auf ihre Plattform aufmerksam machen. Zu den trommelnden Marktplätzen der zweiten Reihe gehört auch die Otto-Tochter limango: Mit einem Maßnahmenpaket soll das Onboarding für neue Händler ab sofort besonders schnell gehen. Dafür hat das Unternehmen die Kapazitäten im Integrationsteam deutlich aufgestockt. „Partner können in unserem Händler-Portal Sortimente mit bis zu 100 Artikeln innerhalb weniger Werktage anbieten“, sagt Martin Oppenrieder, Mitgründer und Geschäftsführer von limango. Außerdem ist der Marktplatz-Test aktuell besonders günstig: Neue Partner, die bis zum 31. Mai einen Vertrag mit limango abschließen, zahlen keine Anbindungsgebühr, und in den ersten drei Verkaufsmonaten bietet limango „besondere Vertragskonditionen“ im Marktplatzmodell.

Erfolgreicher Shopping Club mit Marktplatz-Ambitionen

Grund genug also, sich den Marktplatz-cum-Shopping-Club einmal genauer anzusehen. limango wurde 2007 als Shopping-Club für junge Familien gegründet. 2017 kam es zu einer Strategieerweiterung: Zusätzlich zum geschlossenen Shopping-Club wurde ein Marktplatz gelauncht, wobei der Fokus weiterhin auf der Zielgruppe junge Familien liegt; allerdings nimmt der Marktplatz seit Anfang 2019 auch Erwachsenen-Sortimente an, die die einkaufenden Eltern ansprechen könnten. „Zum Marktplatz-Start hatten wir 15 bis 20 Partner mit etwa 8.000 Produkten an Bord“, berichtet Marktplatz-Manager Christian Keller im Interview mit shopanbieter.de. Mittlerweile verkaufen rund 230 Partner über 180.000 Artikel auf limango.de. Wie wichtig der Marktplatz inzwischen für den Gesamterfolg von limango ist, will die Plattform nicht verraten. „Die Umsätze des Marktplatzes fließen nicht in Gesamtumsatz von limango mit ein. Mit unseren Ergebnissen tragen wir zur Steigerung des limango EBIT bei“, so Keller ausweichend. „Unser Ziel ist es, diesen Beitrag in den nächsten Jahren stetig auszubauen und ein wichtiger Bestandteil der Erfolgsgeschichte von limango zu sein.“ Letztere kann sich durchaus sehen lassen: Im Geschäftsjahr 2018/2019 steigerte limango seinen Gesamtumsatz um 20 Prozent auf 229 Millionen Euro.

Konkurrenzkampf zwischen den Händlern ist nicht erwünscht

Mit seinem Marktplatz verfolgt limango das klassische Ziel der Sortimentserweiterung: Gelistet werden können nur Produkte, die nicht schon von einem anderen Partner angeboten werden. „Bei der Sortimentserweiterung gehen wir überlegt vor“, so Keller. „Wir wollen unseren Marktplatz nicht unnötig überladen, sondern ein stimmiges, geschmackvolles und vor allem qualitativ hochwertiges Sortiment anbieten. Deshalb schauen wir uns neue Produkte, die uns Partner anbieten, sehr genau an, bevor wir sie aufnehmen.“ Ein attraktiver Preis ist dabei ein Auswahlkriterium, aber nicht das wichtigste, betont der Marktplatz-Manager. „Sortimentstiefe und Breite, gute Preise, pünktliche Auslieferungen sowie schnelle Reaktionen bei Kundenservice Anfragen sind bei uns Eckpfeiler für eine langjährige und erfolgreiche Partnerschaft. Und nur weil ein neuer Partner das ein oder andere Produkt ein paar Cent günstiger anbieten würde, tauschen wir einen bestehenden Partner, mit dem wir erfolgreich zusammenarbeiten, nicht gleich aus.“

Die Zusammenarbeit mit den Händlern und Herstellern bezeichnet Keller als partnerschaftlich und persönlich. Die Preishoheit liegt bei den Partnern, ebenso die Verantwortung für den Versand und die Retourenabwicklung. Auch die Wahl des Paketdienstleisters ist nicht vorgeschrieben.

Wer jetzt Lust auf limango bekommen hat: Das Marktplatzteam nimmt unter marketplace@limango.de Anfragen an.

