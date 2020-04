So gelingt Ihnen der schnelle Abbau von Lagerpennern

Bis zu 50% des Lagerbestands eines Online-Händlers hat sich in den vergangenen 12 Monaten nicht verkauft. Dies ist aktuell dringend benötigte Liquidität. Leider wissen Händler meistens gar nicht, mit welchen Artikeln dieses tote Kapital gebunden ist. Wir zeigen, wie sie diese Lagerpenner schnell finden. Konkrete Handlungsempfehlungen geben wertvolle Tipps zur Steigerung der Liquidität.

Auch bei den besten Händlern unter Ihnen sind 30-50% Ihres Lagerbestands totes Kapital, wetten? Das ist Geld, welches Sie gerade in der jetzigen Situation dringend brauchen können und sogar meist verhältnismäßig leicht freigeschaufelt werden kann. Und das ist einfacher als viele glauben.

Zur Ermittlung der sog. Lagerpenner brauchen Sie lediglich Excel und ein paar Daten wie Artikelnummer, Lagerbestand, EK-Preis und Verkaufsmenge der letzten 12 Monate je Artikel. Mit unseren konkreten Handlungsempfehlungen, werden Sie anschließend, zumindest einen guten Teil davon, sicherlich noch zu einem einigermaßen akzeptablen Preis abverkaufen können. Wichtig ist, dabei nicht zu vergessen: Ein Artikel der sich die letzten 12 Monate nicht verkauft hat, wird sich vermutlich auch die nächsten 12 Monate nicht regulär verkaufen lassen.

Lieber verschenken, als dauernd mitzuschleppen

Gleichzeitig sollte man sich immer vor Augen halten, dass auch ein Lagerpenner noch Aufwand bedeutet und den Online-Händler in den verschiedensten Bereichen zeitlich auf Trab hält. Und das ohne Umsatz zu generieren. Wenn also am Schluß gar nichts mehr hilft und alle unsere Empfehlungen nicht greifen, hilft nur der bittere Schritt, den restlichen Lagerbestand zu spenden, verschenken oder zu entsorgen. Hauptsache Sie belasten sich nicht mehr damit. Auch wenn das weh tut.

