Hilfe in der Coronakrise: Händlerbund schafft Gegenmittel zu Lieferengpässen

Viele große Online-Player aus den Bereichen Lebensmittel, Heimwerkerbearf oder Technik profitieren dieser Tage von der Coronakrise. Doch vor allem kleine und mittelständische Online-Händler sind von starken Umsatzeinbrüchen aufgrund der geminderten Kaufkraft betroffen. Die Händlerbund Corona-Studie belegt, dass 55 Prozent von Ihnen bereits Anfang März deutliche Einbußen verzeichneten. Eines der größten Probleme aktuell: Es gibt massive Probleme auf bisherige Lieferketten zurückzugreifen. Oft ist auch unklar ob und wann die bestellten Waren verfügbar sein werden und eine Besserung der Lage ist nicht in Sicht.

Es ist besonders wichtig in dieser Krise ein Netzwerk zu schaffen und einen Partner an der Seite zu haben. Der Händlerbund beobachtet die Situation von Anfang an und unterstützt seine Mitglieder in dieser schwierigen Situation und baut deshalb jetzt ein offenes, kostenfreies Lieferantenverzeichnis auf.



Lieferantenverzeichnis für gestrandete Waren

Das Netzwerk bringt Lieferanten und Händler zusammen, die aufgrund der Coronakrise unter Lieferschwierigkeiten oder Absatzproblemen leiden. Es schafft ein wirksames Gegenmittel für Lieferengpässe in Zeiten des europaweiten Shut-Downs. Jeder Lieferant kann hier kostenlos und ohne Provision Angebote listen, die von Händlern in Anspruch genommen werden können, um an benötigte Waren zu gelangen. Zu finden ist das Lieferantenverzeichnis im HB Marketplace des Händlerbundes.



Wie können Lieferanten unterstützen?

Schreiben Sie eine E-Mail an marketplace@haendlerbund.de (Betreff: „Ich bin Lieferant und möchte helfen“) Sie bekommen anschließend weitere Informationen sowie ein Formular von uns Sie schicken uns das ausgefüllte Formular & Ihr Logo zu

Das Angebot wird kostenlos gelistet und ohne Provision auf dem Händlerbund B2B-Marktplatz eingestellt.

Durch diese Maßnahme können die negativen Auswirkungen für Händler gemindert und Lieferengpässen entgegengewirkt werden, bis die Krise überstanden ist. Der Händlerbund stellt den Service solidarisch für alle Betroffenen zur Verfügung und bittet darum, das Angebot an alle weiterzutragen, die jetzt unsere Unterstützung benötigen.

