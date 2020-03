AMA mit Ulrike Regele (DIHK): Welche Fördermittel helfen Händlern jetzt wirklich weiter?

Rettungsschirm, Soforthilfen, KfW-Kredite, Förderprogramme: Die Politik hat in ihrem Bestreben, der von der Corona-Krise gebeutelten Wirtschaft beizuspringen, einen wahren Förderdschungel geschaffen. Welche Förderprogramme in welchen Bundesländern gelten und welche Hilfen für welche Unternehmen geeignet sind, weiß Ulrike Regele, Referatsleiterin Handel bei der DIHK. In unserem neuen kostenlosen Format „Ask me Anything“ steht sie am Montag, den 30.3.20, um 17 Uhr allen Teilnehmern Rede und Antwort aus alle Fragen rum Thema Corona-Förderung.

„Die Mitarbeiter aus allen IHKs Deutschlands arbeiten – vom Home Office aus natürlich – mit großer Leidenschaft daran, alle Informationen für Unternehmer, die unter der Corona-Krise leiden, zu sammeln, zu bewerten und verständlich aufzubereiten“, sagt Ulrike Regele sichtlich stolz auf ihr Team. Tatsächlich quellen die Websites der IHK nur so über vor Informationen rund um die Corona-Krise. Zu Recht, denn der Informationsbedarf der Unternehmen ist riesig.

Deshalb konnten wir Ulrike Regele für unser neues „Ask me Anything“-Format gewinnen: Am kommenden Montag (30.03.20) um 17 Uhr geht es per Zoom-Meeting los. Alle Teilnehmer des kostenlosen AMAs können Ulrike Regele mit ihren Fragen rund um Soforthilfen, KfW-Kredite, Steuer-Stundungen oder regionale Förderprogramme löchern.

Wer dabei sein will, kommt am Montag um 17 Uhr einfach hier vorbei: https://zoom.us/j/114039625

Wir haben Platz für 500 Teilnehmer. Sollte das nicht ausreichen, können alle weiteren Interessierte die Live-Aufzeichnung bei unserer Facebook-Seite verfolgen: https://www.facebook.com/Shopanbieter.de

Die AMA-Session wird aufgezeichnet, kann also auch später noch abgerufen werden.

Eine wichtige Bitte: Wir möchten uns gerne etwas vorbereiten und Vorab schon Fragen sammeln. Zu den derzeitigen Förderangeboten ist ja durchaus bereits vieles bekannt, wenn auch möglicherweise noch nicht ganz klar.Wer also schon weiß, was er Ulrike Regele fragen will, kommentiert gerne unter dieser Meldung oder schreibt uns eine E-Mail an info@shopanbieter.de. Wir sammeln alle Fragen und legen sie beim AMA Frau Regele vor.

Wie die Soforthilfen und Fördermöglichkeiten der einzelnen Bundesländer genau aussehen, erfahren Händler auch im nächsten LiveStream „Das war’s, Onlinehandel“ in der Wortfilter-Gruppe auf Facebook. Zusammen mit Ulrike Regele von der DIHK stellt Mark Steier alle Förderprogramme der Bundesländer im Detail vor. Der Livestream beginnt am Sonntag um 18:30 Uhr.

