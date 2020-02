Verkaufsbörse: Onlineshop für Druckerzubehör im B2B und B2C

(Anbietertext): Der Firmensitz der GmbH ist in Norddeutschland. Das etablierte Unternehmen hat sich in den letzten 3 Jahren neu erfunden und große Investitionen in die IT- und Webstruktur im Rahmen der Digitalisierung getätigt.

Damit zeichnet sich das Unternehmen heute durch eine moderne und flexible IT-Struktur und Onlinepräsenz aus. Das Unternehmen vertreibt ein sehr großes Sortiment an Druckerverbrauchsmaterialien (Original- und Alternativprodukte) und legt großen Wert auf einen hohen Qualitätsstandard.

Es genießt regional und überregional einen hervorragenden Ruf und vertreibt seine Produkte erfolgreich im B2B und B2C Bereich über 2 eigene Shops.

Das Unternehmen punktet darüber hinaus durch eine schlanke Struktur und einen hohen Grad an Selbstständigkeit der loyalenMitarbeiter. Damit ist das Unternehmen für einen neuen Eigentümer nahezu standortunabhängig weiter zu führen.

Umsätze

2017 630 Tsd 2018 660 Tsd 2019 920 Tsd Prognose 2020 1,1 Mio

Seit 25 Jahren am Markt etabliert

5 Mitarbeiter (überwiegend Teilzeit)

Stärken:

– Hohe fachliche Kompetenz

– Moderne IT

– mit 2 jeweils viersprachigen Webshops auf Magento-Basis und hohem Automatisierungsgrad

– Jahrelange Erfahrung im Bereich der alternativen Druckerverbrauchsmaterialien

– Starke Kundenorientierung

– Sehr selbständige und motivierte Mitarbeiter- Starke Bindung der Mitarbeiter an das Unternehmen- Etablierte Endkundenmarke mit sehr guten Bewertungen (Trusted-Shops, Amazon, etc.)

– Ausbau Marketing

– Ausbau SEO

– Ausbau Amazon

– Internationalisierung

– Angliederung weiterer Webshops

– Inbetriebnahme eines eigenen Lagers

– Aufnahme (branchenverwandter) Produktsegmente

Kunden sind Händler, Wiederverkäufer und Endverbraucher (privat & gewerblich).

Das Unternehmen soll zu 100% als Share-Deal veräußert werden. Der Übergeber steht bei Bedarf für bis zu 12 Monate beratend zur Verfügung.

Das Unternehmen soll zu 100% als Share-Deal veräußert werden. Der Übergeber steht bei Bedarf für bis zu 12 Monate beratend zur Verfügung.

