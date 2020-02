Erfolg in der Nische: Herrenmoden-Startup Girav startet 2020 in Deutschland

Wussten Sie, dass in den Niederlanden im weltweiten Vergleich die größten Menschen leben? Wenn Sie ein Start-up führen, dass sich auf Herrenmode in Langgrößen spezialisiert hat, müssen Sie sowas wissen. Diese Kenntnisse haben dem niederländischen Gründer Erik de Weerd mit seinem Unternehmen Girav jedenfalls letztes Jahr einen Umsatzsprung um 30 Prozent eingebracht. Dieses Jahr startet Girav in Deutschland.

Die Geschichte von Girav begann 2010 mit einem Problem: Erik de Weerd, seit 10 Jahren im Management der Modemarke O’Neill beschäftigt, ist 1,96 m groß, schlank und findet keine passenden Hemden. Also entwickelt der Niederländer die Idee für Girav, ein T-Shirt-Konzept speziell für lange Männer. Das Nischengeschäft findet im Land der großen Menschen schnell Anklang und das Sortiment wird ausgeweitet. Mittlerweile stellt Girav nicht nur T-Shirts her, sondern auch Sportoberbekleidung, Hemden, Pullover und Strickjacken – jeweils in 17 verschiedenen Größen.

Vor allem 2019 lief gut für das junge Mode-Label: 15.000 Bestellungen konnte Girav verbuchen, der Umsatz stieg um 30 Prozent gegenüber. Die Mehreinnahmen wurden in mehr Personal investiert; insgesamt 12 Mitarbeiter arbeiten mittlerweile in der Girav-Zentrale in Amsterdam. Das Ziel für 2020 lautet Internationalisierung. Und wie wählt ein Nischen-Start-Up für Lang-Größen den besten Markt für die Expanion aus? Richtig, es wirft einen Blick auf diese Tabelle:

Und stellt fest: Deutschland, der zweitgrößte E-Commerce-Markt Europas, findet sich unter den Top15 der Länder mit den durchschnittlich größten Männern. Bedarf an Hemden in Langgröße sollte es also auch hierzulande geben. Gibt es auch: Schon jetzt liegt Giravs Umsatz in Deutschland im einstelligen Millionenbereich. Deshalb will das Star-up 2020 den deutschen Markt mit einer eigenen Präsenz angehen – und haut dafür ordentlich auf die Marketing-Pauke. Seit 19. Januar läuft auf ProSieben ein Werbespot, der von Kampagnen auf Facebook, Youtube und Google begleitet wird.

Marktplätze gehören zum Konzept – mit Einschränkungen

Hersteller, die in extremen Nischensortiment spielen, sind prädestiniert für Marktplatzauftritte. Schließlich erreichen sie hier ein breites Publikum, agieren aber innerhalb ihrer Nische fast konkurrenz-frei. Das hat auch Girav erkannt: In den Niederlanden verkauft das Unternehmen nicht nur im eigenen Online-Shop, sondern auch beim Marktplatz-Platzhirschen Bol.com. Auf deutschen Mode-Marktplätzen wie Zalando, Otto oder auch auf Amazon.de sucht man Girav dagegen bisher vergeblich. Auf unsere Anfrage antworten die Niederländer, eine Präsenz auf Marktplätzen sei auf jeden Fall fürs Deutschland-Konzept geplant. Welche Plattformen das Unternehmen hierzulande im Visier hat, verrät die Sprecherin aber nicht.

