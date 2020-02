FBA New Selection Program: Amazon erlässt ab 1.4. Lager- und Remissionsgebühren für neue ASINs

Zeit fürs nächste Level? - NEXUS Messe am 29.02.2020 Die Nexus bietet im außergewöhnlichen Ambiente des Nürburgrings unter dem Motto "Next Level E-Commerce" zahlreiche hochkarätigen Vorträge von Branchenexperten, Austausch mit Kollegen und neue Impulse und Ideen fürs eigene Geschäft. Sparen Sie mit dem Rabattcode Shopanbieter_30 über 20% beim Ticketkauf!

Zum 1. April 2020 tritt auf allen europäischen Amazon-Marktplätzen das „FBA New Selection Program“ in Kraft. FBA-Händler, die neue ASINs zum Amazon-Katalog hinzufügen, können sich die ersten 50 verkauften Artikel dieser ASINs kostenlos bei Amazon lagern – unter bestimmten Voraussetzungen.

Im Rahmen der Gebührenerhöhung bei Fulfillment by Amazon (FBA) gab der Online-Riese auch die Einführung des neuen „FBA New Selection Program“ im Seller Central bekannt. Händler, die an dem Programm teilnehmen, sparen sich ab 1.4.2020 die monatlichen Lager-Kosten für neue für den Versand durch Amazon registrierte Artikel.

Konkret entfallen die Lager-, Remissions- und Retourengebühren für die ersten 50 verkauften Einheiten einer neuen ASIN. Die Gebühren werden für jede neue ASIN für die ersten 90 Tage erlassen; sind nach dieser Frist nicht die ersten 50 Artikel der neuen ASIN verkauft, fallen die üblichen Gebühren an. Händler können pro Jahr bis zu 500 neue übergeordnete Artikelnummern (parent ASIN) für das Programm melden.

Die Obergrenze wird jährlich zum 1. April zurückgesetzt. Kategorien aus dem Bereich Medien (Bücher, Software, DVDs etc.) sind von dem Programm ausgeschlossen.

Mit dem New Selection Program macht FBA eine Promotion-Aktion aus dem letzten Jahr zum Standard: Im März 2019 erließ das Logistikprogramm seinen Händlern bereits für einen begrenzten Zeitraum die Lager- und Remissionsgebühren. Händler, die an der damaligen Werbeaktion teilgenommen haben, müssen deshalb jetzt nichts weiter tun: Sie werden automatisch für das FBA New Selection Program registriert.

Wer damals nicht dabei war, muss allerdings im Seller Central per Opt-in aktiv in die Teilnahme einwilligen. Mitmachen dürfen alle professionellen Händler, die kein Lagerbestandsmaximum haben. Eine Teilnehmerbegrenzung gibt es laut Amazon nicht. Seller, die das Programm zum Anlass nehmen, jetzt bei FBA einzusteigen, belohnt Amazon zusätzlich mit einem Rabatt in Höhe von 90 Euro auf die Transportgebühren. Mit dem neuen Programm macht Amazon Händlern das hauseigene Fulfillment-Programm noch ein bisschen schmackhafter und leichter zugänglich.

Neue Produkte können jetzt auf ihre FBA-Tauglichkeit risikoarm getestet werden. Vor allem neue Händler und Hersteller sollen so zu FBA gelockt werden.

Bildquelle: Jonathan Weiss @bigstockphoto