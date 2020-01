7. Amazon Sales Kongress für Vendoren und Seller am 14./15. Januar 2020 in Berlin

Daher jetzt lizenzieren: Einfach online, günstig & in nur 3 Schritten – mit Lizenzero, extra auf kleine & mittlere Händler zugeschnitten!

Die Veranstaltung findet am 14./15. Januar 2020 im Hotel „Berlin, Berlin“ in Berlin statt. An beiden Tagen gibt es drei parallele Programmstränge mit insgesamt 32 Vorträgen! Der Amazon Sales Kongress gilt als eine der wichtigsten und inhaltlich stärksten Amazonveranstaltungen.

Top-Amazon-Experten zeigen auf, wie man als Vendor, Seller oder als beides seinen Amazon Umsatz spürbar steigern kann. Dazu kommen 17 Best-Practice-Vorträge von erfolgreichen Sellern und Vendoren.

Der Kongress zeichnet sich insbesondere durch die zumeist sehr hohe Qualität der Vorträge aus und dass Themen besprochen werden, die einerseits den Nerv der Teilnehmer treffen und auch oft abseits des Mainstreams anderer Veranstaltungen sind. Als nur ein Beispiel dafür, sei der Vortrag von Frank Holzweißig, Leiter Ecommerce bei der Rotho Kunststoff AG (Schweiz) genannt.

KPIs für Amazon Vendoren: Das geeignete Reporting finden, um Erfolg auszusteuern und Misserfolg rechtzeitig zu erkennen

Die wichtigsten Kennzahlen für Vendoren, um das Geschäft auf und mit Amazon richtig zu bewerten:

SellOut und Sell-In

Versand-, Manufacturer- und Sourcingansicht

ACOS bei AMS und DSP

Sichtbarkeit + BSR

ROI und andere operativen Kennzahlen

Agenturreports und Daten externer Tools

Erstellung eines individuellen KPI-Setup für mein Unternehmen

Ein weiteres Thema sind interessante Geschäftsoptionen im eCommerce außerhalb von amazon.de. Vorgestellt werden die Marktplätze Ebay, Galaxus, Zalando, ManoMano und rakuten.de.

Am Abend des ersten Tages gibt es unter dem Motto „Janz entspannt“ in der nahe gelegenen außergewöhnlichen Eventlocation „Alte Pumpe“ Berliner kulinarische Spezialitäten und leckere Getränke.

Die Tagung richtet sich branchenübergreifend an Fach- und Führungskräfte von Konsumgüterherstellern und -händlern mit Verantwortung für den Umsatzerfolg auf Amazon und anderen Marktplätzen.

