plentymarkets OHK 2020: Wie Wachstum in Zukunft noch möglich ist

Am 21.3.2020 trifft sich die E-Commerce-Branche zum 13. Mal im Kongress Palais von Kassel zum jährlichen plentymarkets Online-Händler-Kongress. 1.500 Besucher werden erwartet, 40 Fachvorträge füllen ein spannendes Programm auf 6 Bühnen. Das Motto des OHK 2020: „We grow together“ – es geht um Zukunftsfähigkeit und Wachstum in einem immer herausfordernden E-Commerce-Markt.

Der plentymarkets Kongress in Kassel gehört zwar mit rund 1500 erwarteten Besuchern zu den größeren Veranstaltungen des E-Commerce-Jahres – aber trotzdem fühlt sich der OHK doch immer ein bisschen an wie ein Klassentreffen. Schließlich treffen hier plentymarkets-Nutzer auf Branchenexperten und E-Commerce-Dienstleister, und im Zentrum der Veranstaltung steht der händlerübergreifende Austausch und das Networking.

Diesen Klassentreffen-Gedanken greift plentymarkets dieses Jahr mit dem Motto „We grow together“ gezielt auf: Händler, Dienstleister, Schnittstellen-Entwickler, Agenturen und Berater im plentymarkets-Kosmos sollen sich hier austauschen und voneinander profitieren. Denn Hilfe und gegenseitige Unterstützung kann man in einem von Jahr zu Jahr schwieriger und anspruchsvoller werdenden Online-Markt wahrlich nicht genug haben. “Von der Gründung bis heute haben sich die Marktanforderungen radikal verändert. Diesem Prozess stellen wir uns auf Produkt- und auf Organisationsseite stetig. Auf dem Kongress legen wir den Fokus auf Lösungen für unsere Kunden, um auch in Zukunft erfolgreich die Veränderungen im E-Commerce meistern zu können”, betont deshalb auch Jan Griesel, Gründer und Vorstand der plentysystems AG.

Denn mit den wachsenden Kundenerwartungen an den E-Commerce entwickeln sich stetig neue Herausforderungen für Händler. Konstante Performance und Zuverlässigkeit, Skalierbarkeit, Preisdruck, USPs und KPIs, Business Intelligence, Künstliche Intelligenz, Voice Commerce etc. – all das sind Themen, die den Händleralltag immer mehr bestimmen. Damit die angereisten plentymarkets-Händler nicht nur bestehende Lösungen untereinander austauschen, sondern auch neue Impulse für die Herausforderungen der Zukunft mitnehmen können, hat der Lösungsanbieter erneut ein hochwertiges Kongressprogramm zusammengestellt. Die Eröffnung übernimmt traditionell natürlich Jan Griesel mit den spannendsten Neuigkeiten zur plenty-Software. Darüber hinaus warten auf Besucher noch weitere 40 Vorträge und Workshops.

Spannende Vorträge von Handels-Experten – und Controlling auf der Hauptbühne

Zu den Top-Speakern gehören Wissenschaftsjournalist und Moderator Ranga Yogeshwar, der Leiter E-Commerce der Rotho Kunststoff AG Frank Holzweissig, Mitbegründer der deutschen ACE Handels- und Entwicklungs GmbH Klaus Forsthofer, Amazon-Guru Christian Otto Helm und Multi-Channel-Experte Gerhard Hock die Ehre und teilen ihr Wissen zu wichtigen Themen rund um Online-Handel, Digitalisierung, Künstliche Intelligenz und vieles mehr. Auch ich bin mit einem Vortrag zum Thema Controlling mit dabei – Controlling auf der Hauptbühne, wer hätte das noch vor ein paar Jahren gedacht? 😉 Ich werde in Kassel über die drei wichtigsten Faktoren sprechen, die Händler zu mehr Liquidität, mehr Umsatz und letztlich vor allem zu mehr Gewinn führen.

Wer schon einen Tag früher nach Kassel anreisen kann, hat Gelegenheit, beim Knowledge Day am 20.3.2020 in fünf ganztägigen Workshops und Seminaren allerlei Input und Praxisbeispiele vom Start mit plentymarkets über die Einrichtung der Vertriebskanäle bis zur Individualisierung des eigenen plentySHOPs mitzunehmen.

Link zur Veranstaltung: https://www.plentymarkets.eu/events/kongress-2020/