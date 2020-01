Online-Händler verschenken Potenzial bei Logistik und Internationalisierung

Dieser Artikel wird Ihnen vorgestellt von:– Anzeige – Zeit fürs nächste Level? – NEXUS Messe am 29.02.2020 Die Nexus bietet im außergewöhnlichen Ambiente des Nürburgrings unter dem Motto „Next Level E-Commerce“ zahlreiche hochkarätigen Vorträge von Branchenexperten, Austausch mit Kollegen und neue Impulse und Ideen fürs eigene Geschäft. Sparen Sie mit dem Rabattcode Shopanbieter_30 über 20% beim Ticketkauf! www.nexus-messe.de/

Logistik und Online-Handel haften aneinander wie das Klebeband am Versandkarton. Obwohl ohne die Logistik und komplexe Prozesse beim Fulfillment der Online-Handel undenkbar wäre, sind viele Online-Shops in diesem Bereich noch wenig optimiert. Was früher schon funktioniert hat, wird nicht verändert und analoge Prozesse bestimmen das sonst so fortschrittliche und digitale Business.

Logistik und Fulfillment bieten großes Optimierungspotenzial

Laut der Händlerbund Logistik-Studie 2018 setzen 82 Prozent der befragten Händler auf das weitestgehend analoge System “Pick by Paper”. Im Klartext bedeutet das, ein Handzettel bestimmt letztlich darüber, welche Artikel aus dem Lager in die Pakete wandern. Warum ist die Methode so beliebt und warum nutzen nur gerade einmal 15 Prozent der Online-Händler den Handscanner für ihre Pick-Verfahren? Auch bei der Unterstützung von Prozessen sind Online-Händler offenbar bescheiden. Nahezu zwei Drittel (28 Prozent) verzichten darauf, ihre Pakete vom Versanddienstleister abholen zu lassen. Gleichzeitig bestätigt über die Hälfte der Befragten, dass täglich bis zu 50 Pakete den Online-Shop verlassen. Das ist eine ganze Menge, wenn man bedenkt, dass die Händler meist als Einzelkämpfer oder mit einem Team von weniger als zehn Mitarbeitern agieren.

Weiterentwicklung anpacken und Unterstützung annehmen

Ein Grund für das große Potenzial in Sachen Logistikoptimierung sind die Sorgen um steigende Kosten. Kaum eine andere Branche in Deutschland ist so von Wettbewerbsdruck und Konkurrenzkampf bestimmt, wie der Online-Handel. Kein Wunder also, dass 62 Prozent der Händler niedrige Kosten bei der Wahl ihrer Versandmaterialien als sehr wichtig einstufen. Dennoch muss Optimierung nicht teuer sein und wertvolle Tipps von Experten können neue Impulse für die Verbesserung alteingesessener Systeme geben. Auf der NEXUS – die Next Level E-Commerce Messe des Händlerbundes finden Händler eine eigene Themenwelt rund um die Themen Logistik & Internationalisierung.

NEXUS bietet Praxistipps und persönlichen Austausch

Am 29.02.2020 treffen Händler den ganzen Tag erfahrene Experten, die ihr Wissen in Fachvorträgen und bei persönlichen Gesprächen weitergeben. Ob Tipps zu Ebay Fulfillment von Ebay selbst, Hinweise auf typische Verpackungsfehler von Michael Bodemer oder ein Vortrag der Händlerbund-Juristin Sandra May zur Haftung bei Transportschäden. Auch konkrete Anleitungen und Case Studies für den Start auf internationalen Märkten von Taxdoo, Lengow oder Till Andernach sind in der Themenwelt zu finden. Die dritte Fachmesse des Händlerbundes bietet noch weitere drei Themenwelten rund um Online-Marketing, Marktplätze & Payment sowie Shopsysteme & Tools. Die Besucher tauchen ein, in die gesamte Welt des E-Commerce und treffen außerdem die Legenden des Motorsports in der spekatlulären Location am Nürburgring. Als absolutes Highlight präsentieren Formel-1-Legenden wie David Coulthard ihre Sicht auf die Zukunft des Digitalbusiness.

