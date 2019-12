NEXUS 2020: Auf dieses Programm können sich Besucher freuen

In weniger als drei Monaten startet die NEXUS 2020 am Nürburgring. Für die hauseigene Messe des Händlerbunds, die im Februar zum dritten Mal stattfindet, wurde nun die Agenda bekanntgegeben: Freuen dürfen sich Besucher auf eine Mischung aus Motorsport-Highlights und E-Commerce-Vorträgen mit spannenden Speakern.

Vier Themenwelten auf der NEXUS 2020 für ein individuelles Programm

Die NEXUS 2020 setzt neben ihrem Networking-Charakter auf vier verschiedene Themenwelten: Online-Marketing, Logistik & Internationalisierung, Marktplätze & Payment sowie Shopsysteme & Tools. Besucher können sich damit ihr Programm mit den passenden Expertenvorträgen selbst zusammenstellen.

Ein Blick in die Agenda zeigt, es ist für jeden Besucher etwas dabei. Der Fokus liegt auf praktisch anwendbaren Tipps: So lernen Teilnehmer in der Themenwelt Online-Marketing von Bastian Sens (Sensational Marketing) wie gute Webshop-SEO aussehen kann. Bert Winterfeld von Newsletter2Go erklärt den Teilnehmenden, welche Hebel E-Mail-Marketing hat. In der Themenwelt Marktplätze & Payment erläutert unter anderem Florian Vette von Movesell, wie Händler den perfekten Markenschutz auf Amazon aufsetzen können und im Bereich Logistik & Internationalisierung veranschaulicht Händlerbund-Juristin Sandra May, wer bei Transportschäden haftet. In der vierten und letzten Themenwelt Shopsysteme & Tools gibt Frank Dornbach von Deine Helden Tipps, wie man mithilfe von Marketing-Automation zum Platzhirsch wird.

Motorsport-Legenden und weitere Highlights in der Speakercorner

Den Besuchern wird auf der NEXUS 2020 das gesamte Spektrum des E-Commerce geboten. Die sogenannte Speakercorner hält besondere Highlights bereit: Für die Keynote wurden der ehemalige Rennfahrer David Coulthard und sein Manager Mark Gallagher eingeladen, die gemeinsam die Messe eröffnen. Später am Tag wird es außerdem einen Experten-Talk mit Formel-1-Legende Norbert Haug und dem Händlerboard geben. Abgerundet wird das Programm durch eine Live-Demo zur künstlichen Intelligenz von Daniel Höhnke (Pixup media) und einem Vortrag von David Odenthal (konversion.digital), in dem er erklärt, was Einhörner und Ur-Instinkte mit dem Online-Handel zu tun haben.

