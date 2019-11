Presseschau KW 46: Nike verlässt Amazon, Nivea geht zu ebay, so stark wächst Shopify auf dem deutschen Markt, wegweisendes Urteil gegen Fake-Bewertungen

Die rollende Kommissionierung mit der E-Commerce-Komplettlösung von cateno! Die rollende Kommissionierung mit der E-Commerce-Komplettlösung von cateno! Sind Ihre E-Commerce-Prozesse durch die Anbindung der Wawi an den Online-Shop und an die Online-Marktplätze sichergestellt, erschließt sich in Ihrem Lager ein enormes Optimierungspotenzial. Intelligente Kommissionierstrategien helfen Ihnen dabei, Ihre Waren noch schneller zu versenden! Heute stellt Ihnen unser Kunde, ToniTec Beschlagsfachhandel, eine dieser Strategien – die rollende Kommissionierung – vor:

In der KW 46 hat Nike Amazon den Rücken gekehrt und Nivea „Hallo“ zu ebay gesagt. In Bochum ging eines der größten und modernsten Paketzentren der DHL in Betrieb. Nur 600 Beschäftigte sollen dort die weitgehend automatische Sortierung von 50.000 Paketen pro Stunde überwachen. Das Landgericht München setzte im Fall Holidaycheck gegen Fivestar Marketing ein spannendes Signal gegen Bewertungsbetrug. Und die Begeisterung für den Black Friday hält sich bei deutschen Online-Händlern in Grenzen; das gilt auch für einige große Player wie Otto.

Die Themen der Woche

Nike zeigt Amazon die kalte Schulter: 2017 schloss die Sport-Brand einen Vendoren-Vertrag mit dem E-Commerce-Riesen ab. Dafür versprach Amazon, rigider gegen Plagiate vorzugehen. Zwei Jahr später hat Nike jetzt den Direktverkauf an Amazon eingestellt, berichtet Wortfilter. Ob die Gründe bei den weiterhin vorhandenen Fake-Produkten auf der Plattform liegen oder eher in Nikes Direct-to-Consumer-Strategie (der Direktverkauf der Marke ist im letzten Jahr dreimal so stark gewachsen wie das B2B-Geschäft), ist unklar. Eine andere starke Marke wiederum setzt neuerdings auf Online-Marktplätze:NIVEA ist ab sofort mit einem eigenen Markenshop bei eBay vertreten.

Erst seit März 2018 ist Shopify mit einem Büro in Deutschland vertreten. Seither hat sich die Zahl der deutschen Kunden mehr als verdoppelt, berichtet Chief Operating Officer (COO) Harley Finkelstein im Interview mit der Internetworld. Das kanadische Unternehmen investiert massiv in den hiesigen Markt – und Finkelstein gibt sich kämpferisch: „Jeder behauptet, ein perfekt geeignetes E-Commerce-System zu sein. Wir wachsen deswegen schneller als unsere Wettbewerber, weil es bei ihnen nicht stimmt.“

Otto will am Black Friday zwar vereinzelt Angebote schalten, „aber nicht in dem Umfang, wie es bei anderen Händlern der Fall ist, die ja mitunter ihr Geschäftsjahr darauf ausrichten“, sagte Unternehmenssprecher Frank Surholtim „Tagesspiegel“. Man nutze den Tag unter anderem zur Kundengewinnung und habe in den vergangenen Jahren gemerkt, dass Leute an diesem Tag bei verschiedenen Shops gucken, ob es gute Angebote gibt, bei denen sie sonst nicht einkaufen.

Das Münchner Landgericht hat gekaufte Fake-Bewertungen im Internet für rechtswidrig erklärt, berichtet die Internetworld. Damit gab das Gericht einer Klage des Urlaubsportals Holidaycheck gegen den südamerikanischen Bewertungsverkäufer Fivestar Marketing statt, der gefälschte Bewertungen an mehrere Hoteliers verkauft hatte. Fivestar muss diese Bewertungen nun entfernen und Holidaycheck Auskunft darüber geben, wer die Fake-Rezensionen verfasst hat. Auch Amazon hat bereits zwei einstweilige Verfügungen gegen Fivestar Marketing erwirkt.

Die Deutsche Post hat ihr neues Paketzentrum auf dem ehemaligen Werksgelände von Opel in Bochum in Betrieb genommen. Es ist neben einer Sortieranlage in der Nähe von Frankfurt am Main das größte Paketzentrum des Marktführers in Deutschland.Bis zu 50.000 Pakete können dort in der Stunde über kilometerlange Bänder weitgehend automatisch sortiert werden. Nur 600 Beschäftigte sollen ab Anfang nächsten Jahres in dem Zentrum arbeiten. ->Internetworld

Im September ging das Onsite-Partnerprogramm von Amazon in Deutschland an den Start. Seither können Testportal- oder Produktvergleichsbetreiber direkt Empfehlungslisten auf Amazons Plattform veröffentlichen und Provisionen kassieren, wenn Leser einen der darin verlinkten Artikel kaufen. OMR erklärt das Programmund seine Konditionen, hat mit deutschen Teilnehmern gesprochen und versucht herauszufinden, wie viel Geld sich damit verdienen lässt.

Die Diskussion der Woche

60 Prozent der deutschen Einzelhändler wäre es lieber, wenn es keinen Black Friday gäbe, zeigt eine Befragung unter 674 Einzelhändlern und Privatpersonen durch den Pricing-Experten Roman Kmenta. 48 Prozent sind der Auffassung, dass derartige Preisaktionen dem Handel mehr schaden, als dass sie Nutzen bringen. Auch in den Facebook-Händlerforen hält sich die Begeisterung für den Schnäppchen-Tag oft sehr in Grenzen.

Die Zahl der Woche

Über 85 Prozent der Top-Seller auf Amazon bieten Prime-Versand an – vor drei Jahren waren es noch 56 Prozent. In Deutschland liegt der Anteil der Prime-Seller unter den Top-Anbietern bei rund 60 Prozent. Vor einem Jahr versendeten nur rund 45 Prozent mit Prime-Standard. ->Marketplace Pulse

Die Zukunft der Woche

Die Teenager-App TikTop experimentiert immer häufiger mit Social Commerce-Formaten. Aktuell können in Videos gezeigte Produkte mit Angeboten im Webshop verlinkt werden. Das Unternehmen sagt, man wolle so die Customer Experience in der App verbessern. ->TechCrunch