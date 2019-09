Presseschau 37: Alibabas Jack Ma kündigt Rückzug an, ebay Plus-Kunden senden kostenfrei zurück, Amazon testet Retargeting-Anzeigen und schnellere Bewertungen

In der KW 37 probiert Amazon Neues aus: Bewertungen sollen mit nur einem Klick abgegeben werden können. Und mit Sponsored Display-Anzeigen können Seller und Vendoren in den USA jetzt Display-Anzeigen mit Regarting schalten. Neues gibt es auch von Alibaba: Nach 20 Jahren an der Spitze hat Jack Ma für 2020 seinen Rückzug aus dem Vorstand des chinesischen Internetriesen angekündigt. Im folgt der CEO Daniel Zhang. Wenig Neues gibt es dagegen von Google Express zu berichten: Der Versuch, Amazon mit einem eigenen Online-Shopping-Service anzugreifen, ist gescheitert und wird in den nächsten Wochen geschlossen.

Die Themen der Woche

Amazon testet eine schnellere Möglichkeit, Bewertungen zu hinterlassen, schreibt die Internetworld unter Berufung auf Techcrunch. Dabei können User mit nur einem Klick eine Rezension für einen von ihnen gekauften Artikel abgeben. Durch die Änderung sollen auch die Kunden Rückmeldung geben, die bisher keine Zeit dafür hatten.

Derzeit testet Amazon das Schnell-Feedback bereits mit einigen Nutzern, so Techcrunch. Die teilnehmenden Kunden haben dabei die Möglichkeit, nur mit einem Klick die bereits bekannte Sterne-Wertung abzugeben

Kunden, die sich für das Kundenbindungsprogramm Ebay-Plus entschieden haben, dürfen künftig alle Artikel kostenfrei zurücksenden, berichtet t3n. Für Ebay-Plus-Händler hat das Online-Auktionshaus den Verkäuferschutz verbessert.

Seit rund fünf Jahren sind die Marktplätze Schuhe.de und Schuhe24 am Markt. Nach anfänglicher Euphorie stellt sich bei vielen Schuhfachhändlern in Sachen Roherträge Ernüchterung ein, schreibt die Textilwirtschaft. Der Schuhverbund GMS hat seine Zusammenarbeit mit Schuhe24 gar beendet und rät seinen Händlern ab, über solche Plattformen zu verkaufen. Die Plattform scheint das nicht zu stören: Schuhe24 wird Mitte Oktober eine eigene Plattform für den Bereich Taschen, Reisegepäck und Lederwaren starten, berichtet Schuhmarkt.de.

Ein neues Werbeformat namens „Sponsored Display„, das zunächst als Beta-Version in den USA erprobt wird, ermöglicht Sellern und Vendoren Display-Anzeigen mit Retargeting zu schalten. Unternehmen können nicht nur direkt auf Amazon werben, sondern potenzielle Käufer auch über die Grenzen von Amazon hinweg verfolgen. ->Onlinehaendler-News.de

Im E-Commerce wird das große Finanzierungspotential Lagerfinanzierung von Banken bisher nur stiefmütterlich behandelt. Wie Lagerwaren zur echten Sicherheit für Banken werden und Online-Händlern neue Handlungsfreiheit geben, erklärt Dirk Piethe, Gründer und CEO des Fintechs Labest bei E-Commerce-Vision.

Faire Produkte, klimaneutraler Versand, Verpackungen aus recycelten PET-Flaschen oder Maisstärke – ist der neue grüne E-Commerce schon ein Öko-Trend? Oder ist alles nichts anderes als Marketing-freundliches Greenwashing? Wie ernst meinen es die Anbieter mit ihren Nachhaltigkeitsversprechen? Und: Kann man damit auch Geld verdienen – fragt die Internetworld.

Die Diskussion der Woche

Chinesische Händler schreckten vor nichts zurück, um auf Amazon möglichst schnell möglichst viele Bewertungen zu bekommen, schreibt Sebastian Feuster, Administrator von Sellerforum.de, in einem aufrüttelnden Text. Er habe sich testweise in die chinesische Seller-Szene eingeschleust und beobachtet, mit welchen Tricks chinesische Händler innerhalb kürzester Zeit ganze Geschäftsbereiche entern.

Dabei würden in geheimen WhatsApp & Telegram-Gruppen, sowie Facebook-Gruppen seitenweise neue China-Prime-Produkte von deutschen Handelsagenten oder den Chinesen direkt via Fake-Accounts präsentiert und so massenhaft gefälschte Kundenbewertungen generiert.

„Wenn das so weiterläuft, kann ein großer Teil der Kleinpreishändler, Private-Label- oder Noname-Handelswaren-Verkäufer in 1-2 Jahren seinen Onlinehandel dichtmachen!“, warnt der aufgebrachte Händler.

Die Zahl der Woche

Alibaba ist in diesem Jahr 20 Jahre alt geworden und sein Gründer, Jack Ma, feierte letzte Woche seinen 55. Geburtstag – und nahm das zum Anlass, um seinen Rückzug aus der Geschäfsführung anzukündigen. Dabei blieb sich der schillernde Unternehmensgründer treu und trat stilvoll in Rockstar-Manier ab.

Er wird aber noch bis zum Ablauf seiner aktuellen Amtszeit 2020 Vorsitzender des Vorstands bleiben. Nachfolger an der Spitze des an der Börse mit 460 Milliarden Dollar bewerteten Unternehmens sind CEO Daniel Zhang (der die nötige Bühnenpräsenz mitbringt, um auf Alibaba-Veranstaltungen für weitere Karaoke-Highlights zu sorgen) und Chief Financial Officer Maggie Wu. ->Euronews.com

Das Ende der Woche

R.I.P. Google Express: Der Versuch des Internet-Riesen, Amazon mit einem eigenen Online-Shopping-Service anzugreifen, ist gescheitert. In ein paar Wochen wird Google Express geschlossen, die Features fließen in eine überarbeitete Version von Google Shopping ein, schreibt TechCrunch.