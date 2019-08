Verkaufsbörse: Profitabler Online-Shop für Edelmetalle

(Anbietertext): Gewinnträchtiger Online Edelmetallhandel mit guten Wachstumsaussichten. Dank hoher Automatisierung geringer Personalaufwand und niedrige Fixkosten. Jahresumsatz (ø der letzten 3 Jahre): ca 510.000€



Der Online-Shop im Edelmetallbereich vertreibt seit 2016 erfolgreich Gold-, Silber-, Platin- und Palladiumbarren. Er kann einen hohen Stammkundenanteil, eine gute Reputation und eine Rücksendequote von 0% vorweisen. Das moderne Shopsystem mit exklusiv für diesen Shop entwickelter Lieferantenanbindung ist zukunftssicher und bietet zahlreiche Expansionsmöglichkeiten.



Geschäftsbetrieb:

Es wird weder Lagerfläche noch eine eigene Warenlogistik benötigt. Auch muss für den Wareneinkauf nicht in Vorleistung getreten werden. Dieses sonst übliche und nicht unerhebliche unternehmerische Risiko besteht folglich nicht. Ferner entfällt bei der derzeitigen Geschäftsgestaltung die komplette Retourenabwicklung. Zusammen mit der hohen Automatisierung des Shops ergeben sich so ein geringer Personalaufwand und niedrige Fixkosten.



Der Online-Shop verfügt über eine einfach zu bedienende Verwaltungsoberfläche. Die Preise Für den erfolgreichen Betrieb sind demnach keine technischen Vorkenntnisse erforderlich. Er ist standortunabhängig und kann prinzipiell auch aus dem Home-Office geführt werden. Aktuell wird der Shop durch eine GmbH betrieben, er eignet sich jedoch ebenfalls für Einzelunternehmer, GbR, etc.



Kennzahlen:

– Wirtschaftsjahr 2019: 397.272€ Umsatz, 16.266€ Rohertrag (Hochrechnung)

– Wirtschaftsjahr 2018: 369.115€ Umsatz, 17.781€ Rohertrag

– Wirtschaftsjahr 2017: 765.760€ Umsatz, 24.085€ Rohertrag

– Mitarbeiter: 1 (inhabergeführt)



Vom Rohertrag müssen lediglich die Kosten für das Webhosting und eventuelle Zahlungsdienstleister abgezogen werden. Weitere Kosten fallen nicht an (!)



Zukunftsaussichten:

Da dem Edelmetallhandel eine weitere Verlagerung des Einkaufsverhaltens in das Internet prognostiziert wird, ist es wahrscheinlich, dass der Online-Shop davon profitieren kann. Weiterhin bestehen noch deutliche Wachstumschancen beim Artikelsortiment. So könnte dieses beispielsweise durch Münzen deutlich erweitert werden. Sollte für 2020 – gemäß des aktuellen Referentenentwurfs des Bundesfinanzministeriums – die Bargeldgrenze weiter sinken, würde dies den Online Edelmetallhandel nochmals stärken. Zusätzlich wird aufgrund der aktuellen Unsicherheiten weltweit mit einer steigenden Edelmetall Nachfrage gerechnet.



Kaufdetails:

Durch den Erwerb in Form eines Asset-Deals, können Sie den Shop frei von Altlasten oder sonstigen Verpflichtungen übernehmen. Eine ordnungsgemäße Einarbeitung, Übergabe und Rechnungsstellung sind selbstverständlich. Kaufpreis: Indikatives Angebot nach Einsichtnahme in das Unternehmensexposé erwünscht. Zur Übersendung des Exposés nehmen Sie bitte unter Nennung Ihrer vollständigen Kontaktdaten und Ihres beruflichen Hintergrunds Kontakt auf.

Sollten Sie näheres Interesse haben, nehmen Sie bitte über

edelmetall@shopanbieter.de Kontakt zum Anbieter auf. Ihre E-Mail wird direkt weitergeleitet.

