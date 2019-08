Das beste Mittel gegen die Angst vor der Konjunkturkrise

Momentan ist in den täglichen Nachrichten wieder vermehrt die Rede vom Schreckgespenst eines jeden Händlers: Konjunkturkrise und wer es drastischer mag, spricht gleich von der Rezession. Wir können es nicht ändern, aber aufzuzeigen wie sich Onlinehändler davor wappnen können.

Der Angstgegner eines jeden Händlers treibt wieder sein Unwesen. Die Befürchtung, dass es bald Schluss ist mit dem jahrelangen Aufschwung und die Leute statt zu konsumieren, den Gürtel erstmal enger schnallen. Für die Händler könnte dies zumeist katastrophale Folgen haben. Kaum jemand kann sich einen Umsatzrückgang wirklich leisten bzw. ist darauf vorbereitet.

Wir wissen nicht, ob es so kommt und wie schlimm es wird. Wissen nur, dass nach Regen irgendwann wieder die Sonne scheint. Da diese Binsenweisheit jedoch niemanden weiterhilft, haben wir einen kleinen Werkzeugkasten an wertvollen Artikeln aus den letzte 12 Monaten zusammengestellt.

Diese setzen nicht nur Leitplanken für die Vorgehensweise, sondern geben auch sehr konkrete Tipps für die Umsetzung. Letztlich besteht unser typisches Erfolgsrezept bei Sanierungsfällen und denjenigen, die vermeiden wollen einer zu werden, aus fünf Schritten:

Mit einem aussagekräftigem Controlling-Tool, können wir die Optimierung und Gewinnmaximierung natürlich exzessiv auf die Spitze treiben. Schade nur, dass die wenigsten Marken und Händler, die personellen Ressourcen haben, um das alles umzusetzen. Lohnen würde es sich allemal.

Vortrag von Klaus Forsthofer und Peter Höschl:– Veranstaltungshinweis –

Gefahr Wachstumsfalle: Praxiserprobte Strategie für mehr Umsatz und Gewinn



Auf dem MultichannelDay am 26. September 2019 in Köln zeigen wir in einem Praxisbeispiel im Detail auf, mit welchen Maßnahmen ein erfolgreicher Online-Händler der Wachstumsfalle entkam.

Die Folge: Ein halbiertes Sortiment und auf Anhieb 35% mehr Gewinn. Gleichzeitig wurde die notwendige Basis geschaffen, künftig kennzahlenbasiert und strukturiert weiterhin stark zu expandieren. Die freigewordenen Ressourcen, können nun in, lang aufgeschobene, echte und wichtige Wachstumsthemen investiert werden.

Sichern Sie sich jetzt Ihr Ticket: Mit dem Rabattcode ShopanbieterMCD19 können Sie für nur 99 Euro (zzgl. MwSt.) an der Konferenz teilnehmen.

Jetzt informieren: http://www.multichannelday.de/

Link zum Ticket-Shop: https://www.eventbrite.de/e/multichannelday-2019-tickets-61420867468?discount=ShopanbieterMCD19