Optimierte Lagerprozesse mit der microtech Lagersoftware

Die rollende Kommissionierung mit der E-Commerce-Komplettlösung von cateno!

Sind Ihre E-Commerce-Prozesse durch die Anbindung der Wawi an den Online-Shop und an die Online-Marktplätze sichergestellt, erschließt sich in Ihrem Lager ein enormes Optimierungspotenzial. Intelligente Kommissionierstrategien helfen Ihnen dabei, Ihre Waren noch schneller zu versenden! Heute stellt Ihnen unser Kunde, ToniTec Beschlagsfachhandel, eine dieser Strategien – die rollende Kommissionierung – vor:

Bei der Gründung seines Unternehmens vor einigen Jahren startete Ulf Unternehmer als Ein-Mann-Unternehmen. Mittlerweile hat er rund 30 Angestellte, die unteranderem für die Abwicklung der Lagerprozesse verantwortlich sind. Paul Picker ist einer dieser Angestellten und bearbeitet als Kommissionierer zusammen mit seinen Kollegen durchschnittlich 100 Aufträge täglich. Mit der bisherigen Auftragsmenge funktioniert die Lagerverwaltung im Unternehmen mit manueller und chaotischer Lagerhaltung zwar, könnte aber effizienter sein.

Die Lagerverwaltung: Die Ausgangssituation

Geht eine Kundenbestellung ein, muss Paul Picker zunächst manuell eine Pickliste mit den entsprechenden Waren erstellen. Diese Pickliste druckt er anschließend aus und nimmt sie auf seiner Suche nach den erforderlichen Waren im in die unendliche Weiten des Lagers mit. Da die Waren nach keinem bestimmten System gelagert werden, muss Paul das komplette Lager so lange durchstöbern bis er sämtliche Waren von seiner Liste gefunden hat. Das kostet nicht nur unheimlich viel Zeit und Geld, sondern sorgt auch für Frust bei Paul und durchgelaufenen Schuhsohlen. Diese Waren kann er im Anschluss zur Packstation bringen und dort manuell im Datenbank-Management-System verbuchen.

Erst wenn dieser Schritt abgeschlossen ist, kann die Bestellung an den Kunden verschickt werden. Im Anschluss muss Paul die nächste Bestellung auf die gleiche Weise bearbeiten. Warenein- und ausgänge werden von Paul Picker und seinen Kollegen manuell in ein Datenbank-Management-System eingegeben. Und auch An- und Abverkäufe werden von Hand im System dokumentiert. Durch die manuelle Übertragung der Daten und dem zeitaufwendigen Zusammenstellen der einzelnen Bestellungen, ist die Lagerverwaltung im Unternehmen von Ulf Unternehmer nicht optimiert. Dadurch entstehen Fehler und unnötige Handgriffe.

Am Ende jedes Monats prüft Paul Picker den Lagerbestand. Gibt es Waren, die häufig bestellt werden, die aber einen geringen Lagerbestand aufweisen? Fehlende Waren oder geringe Lagerbestände muss Paul in einer angemessenen Menge nachbestellen. Wenn er oder seine Kollegen vergessen Warenausgänge vollständig in das Datenbank-Management-System einzutragen, sind die Lagerbestände aber nicht immer aktuell. Daher ordert Paul von diesen Waren eine zu hohe oder zu niedrige Stückzahl nach.

Optimierte Lagerverwaltung mit microtech

Um die Lagerprozesse zu optimieren, hat sich Ulf Unternehmer dafür entschieden die microtech ERP-Software einzusetzen. Er möchte die Arbeitsabläufe in der Lagerverwaltung automatisieren und die Lagerprozesse effizienter für sich und seine Mitarbeiter gestalten. Seit ein paar Wochen setzt das Unternehmen nun die Lager-Lösung der microtech ERP-Software ein. Seitdem konnten die Laufwege der Mitarbeiter durch automatisch erstellte und intelligente Picklisten optimiert werden. Mit der drastischen Verkürzung der Laufwege hat sich auch die Bearbeitungszeit im Lager reduziert.

Zusätzlich können sämtliche Daten zentral in der ERP-Software verwaltet werden. Ulf und seine Mitarbeiter können somit sämtliche Bereiche der Lager- und Versandlogistik ganz einfach aus einer Software heraus steuern. Auch für die Zukunft ist das Unternehmen mit der Lagersoftware von microtech gut aufgestellt. Von der Anbindung weiterer Module über verschiedene Schnittstellen und Integrationen bis hin zur Anpassbarkeit der Lagersoftware selbst. Das Unternehmen und die Software wachsen parallel.



