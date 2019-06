6. Amazon Sales Kongress: Mehr Wissen für mehr Erfolg auf Amazon – und auch auf anderen Marktplätzen

Der Amazon Sales Kongress gilt ja seit jeher als Muss für Vendoren und Seller, wenn sie es ernst mit Amazon meinen. Dieses Jahr wird es noch einmal wichtiger, dabei zu sein. Schließlich wird der erfolgreiche Amazon-Händler Klaus Forsthofer am ersten Tag erläutern, wie er sein Sortiment halbierte und dabei den Gewinn um 35% steigerte. Und am zweiten Tag geht es ins Eingemachte, indem ich am zweiten Tag in 1,5-stündigen Workshops zeige, wie einfach und zugleich wertvoll eine aussagekräftige Lagerauswertung und Deckungsbeitragsanalyse geht und ist. Beides, übrigens Mutter des Erfolgs, vom Forsthoferschen Restrukturierungsprogramm.

Der 6. Amazon Sales Kongress mit weitgehend separaten Programmsträngen für Seller und Vendoren und mehr als 20 hochkarätigen Referenten findet am 27./28. Juni 2019 in Mörfelden bei Frankfurt statt.





Hier gibt es alle Infos und Tickets shopanbieter.de-Leser erhalten 15% Rabatt auf den regulären Teilnahmebeitrag. Der Rabattcode hierfür lautet: ASKPH15

Die Highlights des Programms:

Vorträge von Top-Amazon- und MultiChannel-Experten zu den aktuellen Herausforderungen für mehr Erfolg auf Amazon als Vendor, Seller oder als beides

Präsentationen von Best-Practice Cases durch erfolgreiche Vendoren und Seller

Ein Blick über den Tellerrand von Amazon: attraktive Geschäftsoptionen im eCommerce auf anderen europäischen Marktplätzen: Cdiscount.com und Rakuten.de

Am zweiten Tag parallele Intensiv-Workshops für Seller und Vendoren zu jeweils drei erfolgskritischen Themen

Programm-Auszug: Zukunft des Amazon Ökosystems, Auswahl von und Zusammenarbeit mit Amazon-Agenturen, Alexa Voice Search, Amazon Japan Erfolgsfaktoren, Verhandeln mit Amazon, Growth hacking, Abwehr schmutziger Wettbewerbstricks, Amazon-DSP, Gebotsstrategien für maximalen Werbeerfolg auf Amazon

Der Kongress findet im NH Frankfurt Mörfelden Conference Center statt. Er richtet sich an Fach- und Führungskräfte von Konsumgüterherstellern und -händlern aller Branchen mit Verantwortung für den Umsatzerfolg. Er bietet den Teilnehmern wertvolle top-aktuelle Informationen, intensiven Austausch und vielfältige Gelegenheiten zum Networking.