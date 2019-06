Wir wissen zwar recht gut, dass der Onlinehandel nach wie vor, round about, um die 10% jährlich wächst. Aber was hilft das dem gemeinen Händler? Möchte er doch wissen, wie es in seiner Branche aussieht. Wir haben daher versucht uns einen Überblick zu verschaffen.

In den letzten Monaten haben bereits über 500 Teilnehmer unsere kostenlose Shop-Bewertung genutzt. Mit dieser erfahren sie, was ihr Onlinegeschäft in etwa wert ist. Auch wenn die Ergebnisse im schlichten und unspektakulärem Plain-Text daherkommen, die Werte an sich sind sehr valide. Kein Wunder, stecken doch mehr als mittlerweile zehn Erfahrung in der Bewertung von Onlineshops in diesem Tool. Ich kann also nur jedem Händler empfehlen diesen Service zu nutzen. Auch wenn er nichts kostet und es ja bekanntermaßen heißt: „Was nichts kostet, ist nichts wert“. Es heißt ja aber auch: „Ausnahmen bestätigen die Regel“. Aber lassen wir die Weisheiten nun und kommen zu den Zahlen.

Handel mit Lebensmittel als wachstumsstärkste Branche

Im ersten Chart sieht man sehr gut, dass in den meisten Branchen unserer Teilnehmer ein sehr heterogenes Bild vorherrscht. Beispiel Accessoires: Es gab im letzten Jahr viele Gewinner und etliche Verlierer.

E-Commerce Wachstum nach Branchen

Schaut man sich nur dieses Chart an, könnte man auch meinen, der Telekommunikationsbereich sei der nächste boomende Markt. Doch wie bei jeder guten Studie ist auch hier Vorsicht bzw. näheres Hinsehen, bspw. auf unser zweites Chart, angebracht: Wir hatten bisher nur zwei Teilnehmer in dieser Branche, das Ergebnis dieser Branche ist also nicht wirklich aussagekräftig. Berücksichtigen wir auch die Teilnehmerzahl je Branche, ergibt sich für uns folgendes Bild der derzeit wachstumsstärksten Branchen bei unseren über 500 Teilnehmern:

Lebensmittel Bekleidung, Textilien, Schuhe Hobby-, Sammel- und Freizeitartikel Haustechnik Möbel, Dekorationsartikel

Ich möchte aber ausdrücklich darauf hinweisen, dass diese Untersuchung unserer Zahlen, nicht als Studie taugt. Aber das tun generell die wenigsten, auch wenn viele es von sich behaupten. Doch obwohl ich mir im Vorfeld ein klareres Bild und mehr Aussagekraft erwartet hätte, finde ich die Ergebnisse dennoch interessant und vor allem überraschend.

Wir haben in der Vergangenheit jedoch auch beobachtet, dass die Wachstumszahlen insbesondere stark von der jeweiligen Umsatzgröße abhängen. Siehe in diesem Zusammenhang auch unser drittes Chart.

Schließlich konnten wir so unsere These der Wachstumsfalle (Ja, die haben wir vor einigen Jahren vermutlich als Erste entdeckt) in unserem Artikel Ab 2,5 Mio. Euro Jahresumsatz leben Onlinehändler gefährlich belegen.

Aber letztlich wird dem Wachstum eh zu viel Aufmerksamkeit geschenkt. Denn nicht nur seit dem Forsthoferschem (ACE Technik) Restrukturierungsprogramm glauben mir auch die Händler, dass Umsatz zwar schön, aber Rendite schöner ist.



Chart 2: Teilnehmer unserer kostenlosen Shopbewertung nach Branchen

Chart 3: Teilnehmer unserer kostenlosen Shopbewertung nach Umsatzgröße

