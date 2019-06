Verkaufsbörse:B-to-B-Onlineshop für Klimaanlagen und Wärmepumpen

(Anbietertext): Der Inhaber startete den Shop 2008 und führte ihn stets profitabel aus eigener Kraft bis zu einem Umsatz von 560.000 € bei einem Ebitda von zirka 100.000 €.

Das Unternehmen wendet sich mit seinem Angebot ausschließlich an Handwerksbetriebe, die Klimaanlagen oder Wärmepumpen verbauen und hilft diesen in einer speziellen Situation, die für jeden in der Zielgruppe eintritt.

Arbeitsaufwand und Risiko sind minimal. Das Unternehmen verlangt in der derzeitigen Form nur nach etwa 20 Wochenstunden für den Inhaber und Geschäftsführer. Er wird unterstützt von einer Minijobkraft. Alle Bestellungen werden bis heute per Vorkasse bezahlt und erst nach Zahlungseingang verschickt. Der Shop macht keinerlei kostenpflichtige Werbung. Alle Kunden kommen über die organische Google-Suche in der er zu den wichtigen Keywords sehr gut gefunden wird.



Die Zukunftsaussichten sind ausgezeichnet. Der Bedarf nach Klimaanlagen und Wärmepumpen wird in den kommenden Jahren im Rahmen übergeordneter Trends weiter angefeuert. Durch die tendenziell heißeren Sommer werden Klimageräte auch in unseren Breiten immer häufiger verbaut, Wärmepumpen sind die wirtschaftlichste Möglichkeit ohne direkte Verfeuerung fossiler Brennstoffe das Haus zu heizen.



Trotz der guten bestehenden Situation erwarten den Übernehmer große und vergleichsweise einfach zu realisierende Potentiale beispielsweise im Sortiment, bei Social Media, SEO/SEA und im Umgang mit Portalen wie Amazon oder Ebay. Auch ein Vollzeit-Einsatz würde sich sicher entsprechend auszahlen.



Die technische Infrastruktur mit Shopsystem und Warenwirtschaft ist aktuell Es sind keine Investitionen nötig. Der Betrieb ist voll und einfach verlegbar.

Für einen Übernehmer ist gutes technisches Verständnis und entsprechendes Interesse an technischen Zusammenhängen unabdingbar. Für die Einarbeitung in den Bereich Klima/Wärme sorgt der Verkäufer in nötigem Maße.



Bei Interesse halten wir ein ausführliches Memorandum für Sie bereit.

Sollten Sie näheres Interesse haben, nehmen Sie bitte über

b2b-klimaanlagee@shopanbieter.de Kontakt zu unserem M&A-Partner (dieser wickelt den Verkauf im Kundenauftrag ab) auf.

