Welcher Marktplatz gewinnt im direkten Vergleich?

Dieser Artikel wird Ihnen vorgestellt von:– Anzeige – Professionalisieren Sie Ihr Online-Geschäft – mit dem Händlerbund!

Der Händlerbund ist das 360°-Netzwerk für den E-Commerce und unterstützt Online-Händler bei der Professionalisierung ihres Geschäfts. Profitieren Sie von unseren Angeboten – von der rechtlichen Absicherung und Beratung von Online- und Plattformshops über Events und Weiterbildungsmöglichkeiten bis hin zu aktuellen Studien und News. Jetzt informieren: https://www.haendlerbund.de/de/shopanbieter

An Online-Marktplätzen kommt heute kaum ein Online-Händler vorbei. Die Vorteile für Händler liegen auf der Hand: Die fertige Infrastruktur der Plattformen erlaubt es, im Handumdrehen Produkte und Dienstleistungen einer enorm großen Zielgruppe anzubieten. Verglichen mit dem eigenen Online-Shop, ist der Verkauf über Marktplätze schnell, kostengünstig und mit enormer Reichweite möglich. Der Händlerbund hat mehr als 1.000 Online-Händler nach ihrer Einschätzung befragt. Die Infografik zur Marktplatz-Studie zeigt: Welcher Marktplatz macht bei den Händlern das Rennen?

Marktplätze erhalten Schulnoten

Für den Vergleich wurden neben den Platzhirschen Ebay und Amazon auch die in Deutschland bekannten Online-Marktplätze Rakuten, Real und Hood betrachtet. Der Händlerbund ließ dafür 1.077 Online-Händler Schulnoten von 1,0 “sehr gut” bis 5,0 “mangelhaft” an die Marktplätze verteilen. Dabei wurden fünf Kategorien betrachtet, die allesamt für Händler entscheidend sind. Neben der Usability, also der Anwenderfreundlichkeit, standen die Leistung des Kundenservice in der Kategorie Support, sowie die Fairness der Marktplätze bei Problemen zur Debatte. Auch der zu erzielende Umsatz und die dafür berechneten Kosten in Form der Verkaufsprovision wurden gegenübergestellt.

Ebay gewinnt Gesamtranking

Die Gesamtwertung führt dabei nicht der weltgrößte Marktplatz Amazon an, dieser landet in der Gunst der Händler mit Note 3,3 auf dem vorletzten Platz. Ebay erreicht dagegen die meisten Punkte und gewinnt insgesamt mit Note 2,6. Real und Hood teilen sich mit einer Bewertung von 3,1 die Silbermedaille, während dahinter Rakuten mit 3,4 folgt. In der Einzelauswertung der fünf Kategorien kann sich Ebay bei der Usability, dem Support und den Kosten gegen alle anderen Marktplätze durchsetzen und erhält die Bewertung “gut”. Real kann das Fairness-Ranking für sich entscheiden und setzt sich an die Spitze. In der wichtigsten Kategorie, dem Umsatz, punktet hingegen unangefochten Amazon mit 2,7. Der Marktplatz Hood erreicht sein bestes Ergebnis mit Usability (2,6) und Fairness (2,7).

Händler bevorzugen Online-Shops

Schließlich wurden die Händler gebeten, die Marktplätze aus Verbrauchersicht einzuschätzen. Der Großteil von 85 Prozent der Befragten nennt entweder Ebay oder Amazon. Jeder zehnte Händler gibt an, privat nicht auf Marktplätzen einzukaufen und den Online-Shop des Händlers zu bevorzugen.

Sie möchten mehr über das Thema erfahren und wollen ihre Umsätze auf Marktplätzen steigern? Am 28. Juni 2019 findet der Händlerbund Marketplace Day in Berlin statt. Mit dem Rabattcode Shopanbieter20 sparen Sie 20 Euro beim Kauf Ihres Tickets! Jetzt anmelden.