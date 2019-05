Verkaufsbörse: Onlineshop für Möbel und Accessoires mit Sitz in Düsseldorf

Die rollende Kommissionierung mit der E-Commerce-Komplettlösung von cateno! Die rollende Kommissionierung mit der E-Commerce-Komplettlösung von cateno! Sind Ihre E-Commerce-Prozesse durch die Anbindung der Wawi an den Online-Shop und an die Online-Marktplätze sichergestellt, erschließt sich in Ihrem Lager ein enormes Optimierungspotenzial. Intelligente Kommissionierstrategien helfen Ihnen dabei, Ihre Waren noch schneller zu versenden! Heute stellt Ihnen unser Kunde, ToniTec Beschlagsfachhandel, eine dieser Strategien – die rollende Kommissionierung – vor:

(Anbietertext): Der Gegenstand der in Düsseldorf gegründeten UG ist „Der Online- und Einzelhandel mit Ausstattungsobjekten für Gebäude, z. B. Möbel, Badausstattung, Sanitär- und Heizungsartikel, Küchen- und Wohnausstattung, Dekorationsgegenstände, sowie die Vermittlung von Dienstleistern und Handwerkern und ferner die Durchführung von Schulungen und Einweisungen in diesem Bereich.“



Die Produktspezialisierung liegt auf Nischenmarken, die nur von wenigen Händlern in Deutschland angeboten werden. Insgesamt bestehen ca. 70 Geschäftsbeziehungen zu nationalen und internationalen Möbel- und Accessoire-Marken.



Firmensitz ist Düsseldorf, das Büro und Lager befinden sich in Mönchengladbach. Büro und Lager sind ca. 200qm groß und haben eine gute Verkehrsanbindung (Autobahnnähe). Das Lager hat eine Rampe für bequemes Anliefern.



Grund für den Verkauf ist eine Neuorientierung der Gesellschafter.



Onlineshop-Eckdaten:



gegründet 2015, Shop Going-Live 2016

Umsatzerlöse 2018 ca. 360.000€

Bestellungen 2018 ca. 1800

Retourenquote ca. 9%

Handelsspanne 34,46%

Marketingkosten ca. 10%

Conversion-Rate 0,76%

Versandkosten ca. 6,2%

Laufende Monatliche Kosten ca. 10,4%

Nebenkosten Geldverkehr (z.B. PayPal) 2%



Zum Verkauf werden angeboten:



Webprojekt (Prestashop)

JTL Warenwirtschaft

Die Rechtsform UG

Domain

Design (Logo, Visitenkarten-Designs, etc.)

Inventar (Büro- & Lagerausstattung)

Lagerbestand

Weitere Leistungen:

Bereitschaft für zusätzliche Fragen

Persönliches Telefonat

Erste Einarbeitung in die Prozesse

Erste technische Unterstützung (Onlineshop, Hosting)

Vermittlung von Lieferanten und Geschäftskontakten

Weitere Details beim persönlichen Kennenlernen.

Anzahl Mitarbeiter:

Betrieb durch 4 Gründer. Keine weiteren Mitarbeiter

Preisvorstellung:

45.000,-€ + Lagerbestand

Internationale Tätigkeit: Ja

Sollten Sie näheres Interesse haben, nehmen Sie bitte über moebel2@shopanbieter.de Kontakt zu dem Anbieter auf. Ihre Mail wird sofort und automatisch weitergeleitet.

Anmerkungen der Redaktion: Die Kontaktaufnahme kann formlos erfolgen, muss jedoch die kompletten Kontaktdaten und idealerweise eine kurze Unternehmensdarstellung (2-3 Sätze) enthalten. Auf diese Weise kann sich der Verkäufer von Ihrer Seriosität überzeugen.

Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei um einen Anbietertext handelt. Wir konnten die Angaben weder überprüfen, noch ist die Veröffentlichung des Angebots auf shopanbieter.de als Empfehlung unsererseits zu verstehen.

